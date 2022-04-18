Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.



Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp'i, genel merkezdeki makamında kabul etti. 1 saat süren ve basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uysal bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da partisinin genel merkezinde ziyaret etmişti.

TIKLAYIN | Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

TIKLAYIN | Kulis: Kılıçdaroğlu dün gece Davutoğlu’nu aradı, Gültekin Uysal’ın cumhurbaşkanı adayı çıkışını sordu

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün gece Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nu aradığını ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal’ın cumhurbaşkanlığı çıkışını sorduğunu yazmıştı.