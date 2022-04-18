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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

18 Nisan 2022 12:44

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, CHP Genel Başkanı Kemal Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu  partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti. 

TIKLAYIN | Kulis: Kılıçdaroğlu dün gece Davutoğlu’nu aradı, Gültekin Uysal’ın cumhurbaşkanı adayı çıkışını sordu

 

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün gece Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nu aradığını ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal’ın cumhurbaşkanlığı çıkışını sorduğunu yazmıştı.

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