Karamollaoğlu: Çiftçiliği, hayvancılığı, besiciliği öldürdüler

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Şırnak\'tan sonra geldiği Siirt\'te, sivil toplum kuruluşu ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Karamollaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada hükümetin dış, tarım, hayvancılık ve ekonomi politikalarını eleştirerek, \"Çiftçiliği, hayvancılığı, besiciliği öldürdüler. Son olarak sulama birlikleri de özelleştirildi. Bu çiftçiye vurulan en büyük darbedir\" dedi.

Dün Şırnak\'ta katıldığı toplantıdan sonra karayolu ile Siirt\'e gelen ve geceyi burada geçiren SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sabah kahvaltısında STK ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. HDP Diyarbakır eski milletvekili Altan Tan ve Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın\'ın da eşlik ettiği Karamollaoğlu, kahvaltı sonrası düzenlenen toplantıda hükümetin politikalarını eleştirdi. Ülkenin içinde bulunduğu durumun kriz olduğunu anlatan Karamollaoğlu, \"Dış politikada çok ciddi gelişmeler var. Dünyayı yeniden şekillendirmek isteyenler var. Herkes bir endişe içerisinde, bazen ülkelerin başına dengesiz insanlar geliyor. Özellikle etkisi fazla olan yani Amerika gibi ülkelerin de başına gelenler oluyor ve işler bir hayli karmaşık oluyor ama bizim sorunların, problemin en başında ekonomi geliyor. Çünkü ekonomi herkesin günlük hayatını etkiliyor. Yani her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı, \'kriz yoktur\' diyorsa da kriz kelimesi ülkeye girmiş ve bugünkü halimizi krizden başka tarif edecek başka bir kelime bulamıyoruz. İktidar tam olarak bu sorunu nasıl çözeceğini bilemiyor. İkincisi enflasyon aldı başını gidiyor. İnsanlar kazandıkları para ile geçimlerini sağlayamıyorlar. Şimdi işte son dünkü görüntüleri takip edemedim asgari ücret konusunda hükümet ve sendikalar arasında görüşme var, rakamın ne olacağını bilemiyorum. Ama pek de ümitli değilim hükümetin tavrından. Çünkü, \'para yok\' dediği zaman zaten buna karşı verecek bir cevap yoktur. Hükümetin ağırlıklı olarak daha doğrusu hükümet de kalmadı ortada, Cumhurbaşkanın iki dudağı arasında kaldı. Daha doğrusu istediği zaman bakanların kararını bir kararname ile değiştirebilir ve bu imkana sahip\" diye konuştu.

\'ÇİFTÇİLİĞİ, HAYVANCILIĞI, BESİCİLİĞİ ÖLDÜRDÜLER\'

Yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle birçok çiftinin üretim yapamaz hale geldiğini söyleyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

\"Çiftçi zaten öldü son olarak sulama birlikleri de özelleştirildi. Bu çiftçiye vurulan en büyük darbe olduğunu zannediyorum. Devlet çiftçinin üzerinden elektrik faturası ödüyor. Müthiş rakamları vergi olarak alabiliyor. Ondan sonra çiftçiye, \'neden sen buğdayı daha ucuz satmıyorsun\' diye tepesinden vurmaya çalışıyor. Çiftçiliği, hayvancılığı, besiciliği öldürdüler. Aldıkları kararlar ile öldürdüler. Ondan sonra da bu iş nasıl oldu diye söylüyorlar. Ben de Allah akıl fikir versin diyorum, hem onlara, hem bize dua ediyorum. Benim bu duamı da bazen ters anlıyorlar. Bize birisi Allah sana akıl fikir versin dese, ben amin derim. Kısaca söylemek gerekirse bu günkü hükümet ekonominin dizginlerini bıraktı, elinden kaçırdı, ekonomiye müdahale edemiyor.\"

Karamollaoğlu, daha sonra esnafı gezerek sohbet etti, destek istedi.



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