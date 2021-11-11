Karamollaoğlu: Artan şiddet-cinayet vakaları artık kitlesel bir sorun haline dönüşmüş ve ciddi manada toplumsal huzurumuzu tehdit etmekte

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başak Cengiz cinayetinin ardından yaptığı paylaşımda, "Artan şiddet-cinayet vakaları artık kitlesel bir sorun haline dönüşmüş ve ciddi manada toplumsal huzurumuzu tehdit etmekte" değerlendirmesini yaptı.

Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberiyle yüreğimizi yaralayan Başak Cengiz kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ne yazık ki; artan şiddet-cinayet vakaları artık kitlesel bir sorun haline dönüşmüş ve ciddi manada toplumsal huzurumuzu tehdit etmektedir. Bu olayların önüne geçmek için hep birlikte ve de hemen harekete geçmeliyiz. Bu konuda adım atmak için geç kaldığımız her dakika, bir başka insanımızın daha hayatını kaybetme veya onarılamaz zararlar görme ihtimali söz konusudur. Bugün adalet, eğitim ve ekonomi başta olmak üzere, ‘toplumsal cinnet’ hâlinin son bulması için bütüncül politikalar geliştirmek bir tercih değil; zorunluluktur!" ifadesini kullandı.