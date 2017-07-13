Karamollaoğlu: Akla ziyan tutuklama, adaleti katletmektir; 28 Şubat’ı aratacak hale getirmeyin!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman’ın 'FETÖ'den tutuklanmasını “akla ziyan” olarak değerlendirdi. Karamollaoğlu, “Bu hadiselerle uzaktan yakından hiçbir ilgisinin olmadığı kesin olan bir arkadaşımızı bazı bahanelerle tutuklamak hakikaten adaleti katletmektir” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık olağan basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Gazete'de yer alan habere göre partisinin Balgat’taki genel merkezinde düzenlediği toplantıda Karamollaoğlu, önceki gün 'FETÖ' iddiasıyla gözaltına alınan ve sonra da tutuklanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman’ın derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Yaman’ın polisler tarafından gözaltına alınıp tutuklanmasını “akla ziyan” olarak değerlendiren Karamollaoğlu, “Herkes biliyor ki devlet de, AKP de bu işin içinde var” diyerek sert bir şekilde eleştirdi. Adalet olmadan güven ortamının sağlanamayacağını vurgulayan Karamollaoğlu, “Bu hadiselerle uzaktan yakından hiçbir ilgisinin olmadığı kesin olan bir arkadaşımızı bazı bahanelerle tutuklamak hakikaten adaleti katletmektir. Şunu unutmayın; O adamları 10 sene bağrınızda siz beslediniz. Bu devletin sinir uçlarına girene kadar, nüfuz etmelerini siz sağladınız. Bunlardan referans almadan kimse ne askeri okullara girebildi ne de bir makama gelebildi. Ha bunu fark ettiniz o zaman dönüp bir de teşekkür etmeniz icap ederken şimdi bizim arkadaşları tutuklama yoluna gidiyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz, vebale giriyorsunuz” dedi.

Yanlış yapıyor vebale giriyorsunuz



Adalet olmadan güven ortamının sağlanamayacağını vurgulayan Karamollaoğlu, “Bu hadiselerle uzaktan yakından hiçbir ilgisinin olmadığı kesin olan bir arkadaşımızı bazı bahanelerle tutuklamak hakikaten adaleti katletmektir. Şunu unutmayın; o adamları 10 sene bağrınızda siz beslediniz. Bunlardan referans almadan kimse ne askeri okullara girebildi ne de bir makama gelebildi. Ha bunu fark ettiniz, o zaman dönüp bir de teşekkür etmeniz icap ederken şimdi bizim arkadaşları tutuklama yoluna gidiyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz, vebale giriyorsunuz” dedi.



28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin

28 Şubat döneminde hiçbir arkadaşlarının gece yarısı gözaltına alınmadığına hatırlatan Karamollaoğlu, “Şimdi siz 28 Şubat’ı aratacak bir noktaya götürürseniz devleti, kaç tane 15 Temmuz’u kutlarsanız kutlayın hiçbir fayda vermez. Siz söylemiyor musunuz? ‘At izi it izine karıştı’ diye. Siz demediniz mi? ‘Bu teşkilatı yeni anladık.’ ‘Altı ibadet, ortası ticaret tepesi ihanet’ diye. Ama siz muamelenizde ibadet edenle ihanet edeni aynı kefeye koyuyorsunuz. Yapmayın, yazıktır günahtır. Tamamen masum insanları gözaltına, ardından da tutuklamaya başlarsanız bunun sonu gelmez siz de zarar görürsünüz, devlet de zarar görür, ülke de zarar görür. Acilen kim yetkiliyse, adalet mekanizmasının artık yetkili olmadığı herkes tarafından biliniyor. Lütfen müdahale edin. Vatandaşın yüzde 84’ü Türkiye’de adaletin olmadığını savunuyor. İşin garibi ise adalet mekanizmasında çalışan hakimler ve savcıların da yüzde 80’ininden fazlası adalete güvenmiyor” diye konuştu.