Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki ‘icazet tartışması’na ilişkin değerlendirmede bulundu. “Ergenekon’da balyoz da ortaya hukuksuzluk kondu. Bu cemaat hukuksuzluğu hukuk olarak yerleştirdi neredeyse” ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, “Şimdi karşı çıkıyorlar. Bu hiçbir mana ifade etmez. Açık ve net söylüyorum eğer bugün topluma uyguladıkları kıstasları kendi tabanlarına da uygulasınlar AK Partiliyim diyenleri yüzde 60’ı, 70‘i hapse girer” dedi.

Malatya’da Erdoğan’ın iftarına katılan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin’in alkış tutmasını eleştiren Muharrem İnce’nin “Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim” sözlerine ilişkin açıklamada bulunan Karamollaoğlu, “AK Parti devletle kendisini özdeşleştirmek yoluna girdi. Yani siz AK Parti’ye bir şey söylerseniz devlete karşı söylemiş oluyorsunuz. Devletle ilgili bir şey söylerseniz, AK Parti’ye bir şey söylemiş oluyorsunuz. Bu mantık yanlış. Bu mantık Türkiye’yi kutuplaşmaya götürür askerin ne kendisi siyasetin içine girmesi icap eder ne de alet edilmesi icap eder” ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, Kocaeli’de gerçekleştirdiği miting öncesi T24'ün pensilvanya icazet ve apolet tartışmasına ilişkin sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Pensilvanya’dan icazet” tartışması

“Şimdi birileri gitti, geldi, konuştu, konuşmadı mı bilemem ama bildiğim bir gerçek var ki bunlar Pensilvanya ile yürüdüler, yola beraber çıktılar. Oraya gittiler mi ben onu bilmem. Ama herkes biliyor ki, 10 sene iktidar partisi cemaatle birlikte hareket etti. Bazı bakanlıkları ve müesseseleri bütünüyle bunların idaresine teslim etti. Neticede de bu kabahatli de, bunu da anladı. Ben şu kanaate geldim bir menfaat pazarlığı varmış ki, cumhurbaşkanı bir ara “Ne istediler de vermedik ki” dedi. Demek ki bir pazarlık olmuş. Gücü paylaşmışlar. Arkasında 15 Temmuz gelip de bir ayaklanmaya dönüşünce bu iş 'vay canına' dediler. Aslında ondan da önce zaten fikirlerini değiştirmeye başlamışlardı.”

“Ergenekon’da balyoz da ortaya hukuksuzluk kondu. Bu cemaat hukuksuzluğu hukuk olarak yerleştirdi neredeyse. Bu hükümet de destek verdi. Şimdi karşı çıkıyorlar. Bu hiçbir mana ifade etmez. Benim o detaylı görüşmelerle ilgili kanaatim yok. Ama açık ve net söylüyorum eğer bugün topluma uyguladıkları kıstasları kendi tabanlarına da uygulasınlar 'AK Partiliyim' diyenleri yüzde 60’ı, 70‘i hapse girer.”

“Apoletleri sökme” tartışması

“AK Parti, devletle kendisini özdeşleştirmek yoluna girdi. Yani siz AK Parti’ye bir şey söylerseniz devlete karşı söylemiş oluyorsunuz. Devletle ilgili bir şey söylerseniz, AK Parti’ye bir şey söylemiş oluyorsunuz. Bu mantık yanlış. Bu mantık Türkiye’yi kutuplaşmaya götürür askerin ne kendisi siyasetin içine girmesi icap eder ne de alet edilmesi icap eder. Ben şimdi bu konuyu elbette doğru bulmam. Şu anda siyasetin A’sını ağzına alan sivil insanları eğer bir makamdaysa hemen alaşağı ediyorlar. Bu AK Parti’nin getirdiği bir ortamdır. Biz bunu benimseyemeyiz. Üzüldüm. Bunu çok ağır sert ifadeler kullanmak istemem ama hakikaten üzüldüm.”