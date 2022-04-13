Karamollaoğlu, "Açıklanmasına daha zaman var" dedi, cumhurbaşkanı adaylarının kriterlerini sıraladı

T24 Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, muhalefetin ortak adayının açıklanması konusunda daha zaman olduğunu belirterek kriterleri sıraladı. Karamollaoğlu, iktidarı ekonomi ve hayat pahalılığı nedeniyle eleştirirken, enflasyonun, hayat pahalılığının, zamların 20 yılın zirvesinde olduğunu belirterek, "Gelin bu işi zirvede bırakın" dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şu sıralar seçimlere daha bir yıldan fazla bir zaman olmasına rağmen; bir adaylık tartışması sürüp gidiyor. Aday şu mu olacak bu mu olacak...Neden? Çünkü problemlerin zirveye çıktığı bu dönemde dikkatleri başka bir tarafa çekmek, gerçeklerin üzerini örtebilmek için! Türkiye, çok seçimler geçirdi ama bugünkü adaylar üzerinde bu kadar durulduğu bir dönemi yaşamadık...Adayın isminin açıklanmasına daha zaman var" dedi.

'"Fakat nasıl bir aday olmalı' derseniz işte kriterlerimizi açıklıyorum. Aday bu kriterlere uygun olarak belirlenmeli ve belirlenecektir" diyen Karamollaoğlu, şunları sıraladı:

"Bizim adayımız;

-Kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı olacak.

-Bizim adayımız ayrıştırıcı değil, birleştirici; ötekileştirici değil, uzlaşmacı olacak.

-Kuvveti değil, hakkı ve adaleti üstün tutacak.

-Menfaati değil, hizmeti esas alacak.

-Kapısını herkese açık tutacak, kesinlikle partizanlık yapmayacak.

-"Ben ne istersem yaparım" demeyecek, istişareye her daim önem verecek.

-Asla emanete ihanet etmeyecek! Devletin hazinesine yetim hakkına sahip çıkar gibi sahip çıkacak. Çalmayacak, çaldırmayacak!

"Yolsuzluğa, yasağa, yağmaya izin vermeyecek"

-İhalelerde şeffaf, denetlemede son derece titiz olacak.

-Farklı fikir ve düşüncelere itibar edecek, hoşumuza gideni değil hoşumuza gitmese de doğru olanı yapacak.

-Çevrenin, tarihin, sahillerin, yeşil alanların talan edilmesine asla müsaade etmeyecek.

Türkiye’yi kısa bir zamanda normalleştireceğiz..."

Karamollaoğlu, iktidara yönelik şu eleştirlerde bulundu:

"İktidarın anlattığı masallar ve hayaller ile gerçekte yaşattığı hayatlar arasında uçurum var! Hayalde; ekonomisi en güçlü 10 ülke arasına girecektik... Gerçekte; enflasyonu en yüksek 10 ülke arasına girdik... Hayalde; tek haneli işsizlik ve enflasyon rakamları olacaktı... Gerçekte; 3 haneli enflasyon rakamları ve her geçen gün sayıları artan işsizler ordusu... Hayalde; iyiler arasındaki ligde zirvede yer almak... Gerçekte; olumsuz istatistikler ve sıralamalar listesinde hep zirvede bulunmak...

Enflasyon 20 yılın zirvesinde... Zamlar 20 yılın zirvesinde... Cari açık 20 yılın zirvesinde... Dış borçlar ve faiz ödemeleri de; sayenizde 20 yılın zirvesinde... Gelin bu işi zirvede bırakın... Gelin daha dazla zorlamayın... Çünkü bu zirvenin sonu uçurum, sonu felakettir! Hem millet hem de sizin için..."