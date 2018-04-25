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KARAMOLLAOĞLU, ABDULLAH GÜL'ÜN OFİSİNDE AYRILDI

- Görüşme 2 saat 15 dakika sürdü

25 Nisan 2018 19:26

- Görüşme 2 saat 15 dakika sürdü.
 
Haber: Gülseli KENARLI - Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA 
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü.
Karamollaoğlu saat 14.05\'te Gül\'ün Maslak\'ta bulunan çalışma ofisine geldi. Karamollaoğlu ile Gül\'ün görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü
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-Gül\'ün konvoyundan görüntüler
-Çalışma ofisinden görüntüler 
-Karamollaoğlu\'nun ofise gelişi
-Karamollaoğlu\'nun ofisten ayrılması 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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