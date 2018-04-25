KARAMOLLAOĞLU, ABDULLAH GÜL'ÜN OFİSİNDE AYRILDI

- Görüşme 2 saat 15 dakika sürdü.
Haber: Gülseli KENARLI - Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü.
Karamollaoğlu saat 14.05\'te Gül\'ün Maslak\'ta bulunan çalışma ofisine geldi. Karamollaoğlu ile Gül\'ün görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Görüntü Dökümü
--------------------
-Gül\'ün konvoyundan görüntüler
-Çalışma ofisinden görüntüler
-Karamollaoğlu\'nun ofise gelişi
-Karamollaoğlu\'nun ofisten ayrılması