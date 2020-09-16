Karamollaoğlu: 82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz, gemiyi limana çekince diyecek söz bulamazsınız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, limana geri dönen Oruç Reis gemisine ilişkin, "Sırf siz iç politika malzemesi yapacaksınız diye, 82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz, gemiyi limana çekince diyecek söz bulamazsınız" dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NATO nezdinde başlayan müzakereler çerçevesinde Antalya Limanı'na geri dönen Oruç Reis'e ilişkin konuşan Karamollaoğlu, "Biz dış politikada diplomasi ve diyaloğu tercih ederiz. Ama sırf siz iç politika malzemesi yapacaksınız diye, 82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz, gemiyi limana çekince diyecek söz bulamazsınız. Dış politika 'asarım keserim'le yürütülemez." dedi.

Türkiye'nin her alanda tıkandığını söyleyen Karamollaoğlu, "Madem ki problemlerimiz belli, o halde çözüm de az çok bellidir. Gelin bunu iktidarıyla muhalefetiyle birlikte ele alalım. 18 yıl iktidarda kalan bir anlayışın artık bu problemleri çözemeyeceği net olarak görülmüştür. Burada bir güç birliğine ihtiyaç var. Muhalefetiyle, iktidarıyla bu problemlerin içinden birlikte çıkmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.