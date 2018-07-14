Karamollaoğlu: 15 Temmuz'u anlamak gösterişli kutlamalarla değil, ders çıkarmakla mümkün olacaktır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen darbe girişiminin ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Karamollaoğlu yayımladığı mesajında “15 Temmuz, bütün ihanet şebekelerine rağmen, bu milletin sahip olduğu iman ateşinin hiçbir zaman söndürülemeyeceğini göstermiştir” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, mesajında millet vurgusu yaparak “15 Temmuz gecesi milletimiz sadece bir darbe girişimini önlememiş, bağımsızlığına ve iradesine konulmak istenen prangaları parçalayıp tarihin çöplüğüne atmıştır” ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

“Milletimizin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramını kutluyorum” diyerek “Bu menfur girişime tarihte emsali görülmemiş bir cesaret ve kararlılıkla karşı koyan aziz milletimize şükranlarımı sunuyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

"İman ateşinin söndürülemeyeceğini göstermiştir"

Karamollaoğlu, mesajının devamında ise “15 Temmuz gecesi milletimiz sadece bir darbe girişimini önlememiş, bağımsızlığına ve iradesine konulmak istenen prangaları parçalayıp tarihin çöplüğüne atmıştır. 15 Temmuz, bütün ihanet şebekelerine rağmen, bu milletin sahip olduğu iman ateşinin hiçbir zaman söndürülemeyeceğini göstermiştir” dedi.

"15 Temmuz’u anlamak gösterişli kutlamalarla değil, ders çıkarmakla mümkün olacaktır"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, mesajının devamında ise “Ancak 15 Temmuz’u gerçek manada anlamak sloganlarla, gösterişli kutlamalarla değil, 15 Temmuz’dan ders çıkarmakla mümkün olacaktır. Bunun en önemli şartı da eğitimi milli, ekonomisi güçlü, yargısı bağımsız kardeşlik yurdu bir Türkiye’yi kurmaktır" dedi. Köklü hukuki, siyasi ve demokratik dönüşümlerin gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Karamollaoğlu"Hiç kimsenin darbeyi aklından bile geçiremeyeceği köklü hukuki, siyasi ve demokratik dönüşümleri gerçekleştirmektir. Bu duygu ve temenniler ile bir kez daha 15 Temmuz bayramını kutluyor şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Allah (cc) milletimize zeval vermesin” ifadesini kullandı.