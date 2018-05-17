Karaman'da tahinli pide kuyruğu

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN\'da ramazan ayına özel olarak üretilen tahinli pidelerden almak isteyenler, fırınların önünde kuyruk oluşturuyor.

Kentte tahinli pideye yoğun ilgi nedeniyle fırınlar önünde iftar öncesi kuyruklar oluştu. 250 gram üretilen pidenin 5 liradan satıldığını belirten 40 yıldır fırın işleten Murat Eryiğitoğlu, ramazan ayı nedeniyle pidelere yoğun ilgi olduğunu söyledi. Yoğunluk nedeniyle pide yetiştirmekte zorlandıklarını ifade eden Eryiğitoğlu, \'\'Her yıl olduğu gibi bu yıl da tahinli pidelere çok yoğun ilgi var. İftara saatler varken bile vatandaşlar pide almak için kuyruğa giriyor. Bizler tahinli pide yetiştirmekte zorlanıyoruz. Bu yıl 250 gramlık sade tahinli pidenin fiyatı 5 lira, eğer tereyağlı istenirse 6 liradan satılıyor. Özel üretim tereyağlı, cevizli tahinli pide ise 7 lira. Fiyatlar gayet uygun. Tahinli pideler özel sipariş olmaz ise sadece ramazan ayında üretiliyor, Karamanlılar da bu lezzeti özlüyor. Bizler bu yoğunluktan memnunuz\" dedi.



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