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Karaman'da kaza: Sürücü ve eşi öldü, gelini ve torunu yaralı

Muammer ŞEN/ KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da hafif ticari aracın şarampole düşerek ağaca çarpması sonucu 53 yaşındaki sürücü Mehmet Özcan ve aynı yaştaki eşi Hacer Özcan yaşamını yitirdi, gelini ve torunu yaralandı

02 Eylül 2017 13:05

Muammer ŞEN/ KARAMAN,(DHA)- KARAMAN\'da hafif ticari aracın şarampole düşerek ağaca çarpması sonucu 53 yaşındaki sürücü Mehmet Özcan ve aynı yaştaki eşi Hacer Özcan yaşamını yitirdi, gelini ve torunu yaralandı.
Kaza, bugün saat 06.40 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 24\'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Özcan, yaz tatili için Denizli\'deki ailesinin yanına giden gelini ve torununu tekrar Karaman\'a getirmek için yönetimindeki 20 YA 157 plakalı hafif ticari araçla yola çıktı. Özcan\'ın, iddiaya göre direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampoldeki ağaca çarptı. Kazada  sürücü Mehmet Özcan, gelini 27 yaşındaki Şeyma Özcan ve 2 yaşındaki torunu Hacer Leyla Özcan yaralandı, eşi Hacer Özcan olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Özcan, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.      
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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