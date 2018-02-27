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Yaşam

Karaman'da kaybolan iki kişinin cesedi bulundu

Öznur Katan ve Gökhan Uyar'ın cesedi, uçuruma yuvarlanmış araç içinde bulundu

27 Şubat 2018 23:36

Karaman'ın Ermenek ilçesinde dün öğlen saatlerinden bu yana kayıp olarak aranan 2 kişinin cesedi, uçuruma yuvarlanmış araç içinde bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Maden mühendisi Gökhan Uyar ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulunda okutman olarak görev yapan Öznur Katan'dan dün öğleden bu yana haber alamayan yakınları, polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Uyar ve Katan'ın gidebileceği yerleri araştırmasına rağmen sonuç alamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Çok sayıda jandarma ve AFAD çalışanının katıldığı aramada, Uyar ve Katan'ın cesetleri, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Ermenek kalesinin arkasında uçuruma yuvarlanmış otomobilin içinde bulundu.

 

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