Karaman'da kaybolan Fatma'dan 11 aydır haber yok

Tolga YANIK/SARIVELİLER (Karaman), (DHA) - KARAMAN\'ın Sarıveliler ilçesinde, kaybolan Fatma Uyanık\'tan (33) 11 aydır haber alınamıyor. Ağabey Ali Uyanık, \"Kardeşimden uzun süredir haber yok. Soruşturma devam ediyor\" dedi.

Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma Uyanık, 5 Ekim 2017 tarihinde, annesi Zahide Uyanık ile birlikte evlerinden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitti. Buradaki bağ evinde 1 gece kalan anne- kız, ertesi sabah bir süre bahçede çalıştı. Daha sonra anne Uyanık, ilçe merkezine döndü. Fatma Uyanık\'ın havanın kararmasına rağmen eve dönmemesi üzerine yakınları, aramaya çıktı. Tüm çabalara karşın sonuç alınamayınca aile fertleri, jandarma ile polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, bağ evinin bulunduğu bölgede uzun süre arama yaptı; ancak Fatma Uyanık\'ın izine rastlanılmadı. Ekipler, bir süre sonra da çalışmaları sonlandırdı.

GÖLETTEKİ ARAMA SONUÇSUZ KALDI

Ailenin başvurusu üzerine, cumhuriyet savcısının talimatıyla ilçedeki Çevlik göletinde de arama yapıldı. Karaman AFAD ekipleri ve Mersin\'den gelen su altı polisi tarafından gerçekleştirilen aramalarda da bir ize rastlanılmadı.

11 AYDIR KAYIP

Kardeşinden 11 aydır haber alamadıklarını belirten Ali Uyanık, \"Fatma\'dan uzun zamandır haber alamıyoruz. Çevlik göleti dahil her yer arandı; ancak bir sonuca varılamadı. Cumhuriyet savcılığı soruşturmasına devam ediyor\" dedi.

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