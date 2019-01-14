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Ekonomi

Karaman'da 'geçici iş' kuyruğu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle çalıştırılacak 500 kişilik geçici iş için çok sayıda kişi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü’nde kuyruk oluşturdu

14 Ocak 2019 14:37

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle çalıştırılacak 500 kişilik geçici iş için çok sayıda kişi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü’nde kuyruk oluşturdu.
Kentteki kamu kurumlarında TYP kapsamında 500 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. İlçe ve belde belediyelerinin yanı sıra projede İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karaman Müftülüğü de personel alacak. 6 aylık geçici iş için 500 kişi istihdam edilecek. Geçici işte çalışmak isteyen çok sayıda kişi, İŞKUR İl Müdürlüğü\'ne akın etti. Birçok kurum işe alacağı personelleri kura yöntemi ile belirleyecek. Ermenek Belediye Başkanlığı ve Karaman Müftülüğü ise işe alımda liste yöntemi kullanacak. Bugün başlayan başvuru süresi 18 Ocak Cuma günü sona erecek.

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