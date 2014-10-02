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Yaşam

Karaman'da yangın faciası; anne ve üç çocuğu öldü

Karaman'da bir evde çıkan yangın anne ve çocuklarının hayatını kaybetmesine neden oldu

02 Ekim 2014 10:31

Karaman'da bir evde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti, dumandan etkilenen baba tedavi altına alındı.

Fatih Mahallesi Mut Yolu kenarında bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri çevre tedbiri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Aşırı dumandan itfaiyeciler içeriye girmekte zorlandı. Ev sakinlerinin içeride olduğunun öğrenilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans çağrıldı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu içeriye giren itfaiye ekipleri, anne Elife Akbulut'un (37) yanmış cesedini buldu. Dumandan etkilenen çocuklar Ayşe (10), Rabia (7) ve Osman (4) ile olay yerine sonradan gelen ve çocuklarını kurtarmak için eve giren baba Mustafa Akbulut (38) Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayşe, Rabia ve Osman Akbulut, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden baba Mustafa Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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