-KARAMAN'DA EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA KARAMAN (A.A) - 09.03.2011 - Karaman'da il merkezi ve bağlı köylerle Sarıveliler ilçesinde eğitime verilen ara bir gün uzatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Sebahaddin Altun, meteoroloji yetkililerininden aldıkları bilgiye göre Karaman'da yarın da yoğun kar yağışı beklendiğini söyledi. Altun, il merkezi ve bağlı köylerle Sarıveliler ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın da ara verilmesini kararlaştırdıklarını belirterek, ''Diğer ilçelerimizde eğitime verilen aranın uzatılması yönünde şu ana alınmış bir karar yok'' dedi. Öte yandan Karaman meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışının yarın da devam edeceğini, bugün ve yarın gece, orta şiddetli don olayının beklendiğini bildirdiler.