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Yaşam

Karaman'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

07 Mayıs 2009 23:06

Karaman'da askeri minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Er Onur Bilgin'in (21) kullandığı Karaman İl Jandarma Komutanlığına ait 770041 plakalı askeri minibüs, Karaman-Konya karayolunun 15. kilometresi yollarbaşı beldesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Onur Bilgin ile araçtaki Astsubaylar Resul Gömurt (37), Temel Davallı (44) ve Şenol Ayaslan (43) Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

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