Karaman'da 10 çocuğa cinsel istismarda bulunan öğretmen meslekten ihraç edildi

Karaman'da 10 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açılan öğretmen M.B. meslekten ihraç edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Karaman'da çocuklara cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan M.B.'nin, YDK tarafından meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Karaman'da vakıf ve derneklere ait olduğu öne sürülen evlerde barınan 10 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen, 54 yaşındaki M.B., hakkında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

600 yılla yakın hapis cezası ile yargılanması beklenen öğretmen M.B. 20 Nisan'da hâkim karşısına çıkacak.