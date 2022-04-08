Karaman Valiliği'nden 'Kürtçe şarkı söyleyen öğrencilere ülkücü grup saldırdı' iddiasıyla ilgili açıklama

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Karaman'da Kürtçe halay çeken ve şarkı söyleyen öğrencilere ülkücü bir grubun saldırdığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak Valilik açıklama yaptı. Karaman Valiliği, açıklamasında 'yurt içerisinde herhangi bir olay veya problem yaşanmadığını' kaydederken, Gergerlioğlu'nun iddialarının soruşturulması talimatının verildiği belirtildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"31.03.2022 tarihinde İlimiz Karamanoğlu Mehmet Bey yurdunda yurt müdürlüğü tarafından “BİZ BİZE MORAL AKŞAMLARI” kapsamında düzenlenen eğlence programının sonuna doğru öğrenciler tarafından halay çekilmek istenilmiş ve sisteme bağlı bilgisayardan yine öğrenciler tarafından halay müziği açılmıştır. Açılan müzik Kürtçe üçayak halayı olup, öğrenciler sorunsuz şekilde halaylarını çekmişlerdir.

Düzenlenen eğlence sırasında öğrenciler tarafından yurt kurallarına aykırı bir eylem ya da slogan atılmamış olup, eğlence ilerleyen saatlerde sona ermiştir.

Ancak halaya katılan öğrencilerin halay görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşmaları üzerine gece 24.00 civarında yurt öğrencisi olmayan 10-15 kişilik bir grup yurt önüne gelmiştir. Yurt müdürü ve yurt güvenlik memurlarının polise haber vermeleri üzerine, grup polis memurları tarafından herhangi bir olaya mahal vermeden dağıtılmıştır. Açıkça görüldüğü üzere yurt içerisinde herhangi bir olay veya problem yaşanmamıştır.

Olayın ertesi günü konunun Valiliğimize Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından bildirilmesi üzerine tüm erkek-kız öğrenci yurt müdürleri, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü ile derhal toplantı düzenlenmiş ve ilimizde öğrenci olaylarını kışkırtıcı tavırların önüne geçilmesi için alınması gerekli tedbirler görüşülmüştür.

"Soruşturma başlatıldı"

07.04.2022 tarihinde Kocaeli Milletvekili Sayın Dr. Ömer Faruk GERGERLİOĞLU tarafından yapılan açıklamaya kadar Valiliğimiz veya Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına öğrencilere baskı yapıldığına dair bir başvuruda bulunulmamıştır. Ancak Sayın Milletvekilinin açıklaması ve öğrencilerden birinin abisi tarafından CİMER’e başvuru yapılması üzerine adli soruşturma başlatılmıştır.

Yunus Emre’nin memleketi olan ve onun “Ben gelmedim kavga için, Benim işim sevgi için “ sözü ile Yüzyıllarca sevgiye hoşgörüye başkent olmuş bu kadim şehirde, gençlerimizin hoşgörü ve kardeşçe birlikte yaşayacaklarından kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TIKLAYIN | HDP'li Gergerlioğlu: Karaman'da üniversite öğrencileri, Kürtçe şarkı söyleyip halay çektikleri için ülkücülerin saldırısına uğradı