HDP'li Gergerlioğlu: Karaman'da üniversite öğrencileri, Kürtçe şarkı söyleyip halay çektikleri için ülkücülerin saldırısına uğradı

T24 Haber Merkezi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Karaman'da, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde Kürtçe halay çeken ve şarkı söyleyen öğrencilerin, ülkücü bir grubun saldırısına uğradığını söyledi.

HDP'li Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Karaman'da Kürt öğrencilerin ülkücülerin saldırısına uğradığını ve bazılarının üniversiteden ayrıldığını anlattı. Gergerlioğlu, ülkücü grubun sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşım yaptığını da belirtti.

Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Lafa gelince 'Ülkede Kürt sorunu bitirdik' diyorlar. Ama bakın, çok net, ortada Karaman’da Kürtçe şarkıda halay çektiği için bir delikanlı kazandığı üniversitesini bırakarak Diyarbakır'a geri dönüyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ülkücülerinin bir açıklamasını gösteriyorum size. Bu üniversitedeki Kürt öğrenciler, Kürtçe halay çektikleri ve Kürtçe şarkı söyledikleri için bu ülkücü grup tarafından saldırıya uğradı, darbedildiler ve onlar da şöyle yazmış: 'Vatana ihanet edenlerin kalem tutamayacağı üniversiteye hoş geldiniz.'

Şimdi, bu üniversitedeki öğrenciler maalesef üniversiteden ayrılmak zorunda kaldılar, vatan haini ilan edildiler, darbedildiler ve memleketlerine döndüler. Ben memleketine dönen Diyarbakırlı bir Kürt öğrenciyle dün görüştüm. Neden döndün dedim? 'Vekilim, ben artık Karaman'a gidemem. Bakın, bize zorla, tehditle özür dileten Instagram mesajları paylaştırdı bu ülkücü grup. Ben artık o Karaman'a gidemem.' Şimdi, lafa gelince 'Ülkede Kürt sorunu bitirdik.' diyorlar. Ama bakın, çok net, ortada kürtçe şarkı, halay çektiği için bir delikanlı kazandığı üniversitesini bırakarak Diyarbakır'a geri dönüyor, bunu ben biliyorum. Bakın, çok net, bu ülkede Kürt sorunu çözülmüş müdür, mümkün müdür? Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. Bu apaçık bir şekilde bu meselenin çözülmediğini gösteriyor."

Diyarbakır'a döndüğünü ve "Bize zorla, tehditle özür dileten Instagram mesajları paylaştırdı bu ülkücü grup" diyen öğrencinin bahsettiği paylaşım şöyle:

"Vallahi, MHP milletvekili doğru söylemiş, tebrik ederim!"

Gergerlioğlu, hakkında disiplin işlemi başlatılan MHP Milletvekili Baki Ersoy'un, "enflasyon oranlarının açıklanandan fazla olduğu ve zamların milletin belini büktüğü" açıklamasına değindi.

Gergerlioğlu, şunları söyledi:

"Vallahi, MHP milletvekili doğru söylemiş. Doğruyu söyleyen MHP'li milletvekili de olsa onu da tebrik ederim! MHP Kayseri Milletvekili Sayın Baki Ersoy ne demiş? 'Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var, zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek, bunları görmemezlikten gelemeyiz, bunları konuşmamız gerekiyor, bunları yok sayamayız. Bir şeyi yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu, tepkiyi getiriyor.' demiş. Vallahi, MHP milletvekili doğru söylemiş, elhak doğru.

Sağ olsun, sonunda, enflasyonun çığırından çıktığını MHP milletvekilimiz de gördü, sağ olsun ama bunun karşısında MHP Genel Merkezi, milletvekilini disipline sevk etmiş. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar ve bilemiyorum, sonuç ne olacak. Apaçık gerçekler var ve maalesef, bakıyorsunuz, Cumhur İttifakı'nı devam ettirebilmek için insanlar deve kuşu gibi kafasını kuma gömüyor. 'Kral çıplak' diyor birisi, 'Hadi, yürü bakalım disipline' deniliyor. Memleketin hâli bu arkadaşlar. Bakın... Vallahi, ben işime de bakarım, doğruyu söyleyen MHP'li milletvekili de olsa onu da tebrik ederim; size rağmen!

Taneyle sebze alındığı günleri bu millete yaşattınız! Pazar fiyatları el yakıyor, vatandaşın gündeminde domates, salatalık, patlıcan fiyatları var. Bakın, şu görüntüye bakın; domatesin, patlıcanın, salatalığın tanesi 4-5 lira arası... AK Parti sıraları daha dikkatli baksın; tanesini 4-5 liraya getirttiniz; artık böyle günleri millete yaşattınız."