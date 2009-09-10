Karaman: Bana 'hacı' denmesini istemem

İslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman, hac ibadetini yapıp dönenlere "hacı" denilmesini doğru bulmuyor. İnsanın yaptığı ibadeti dışa vurmasını, ibadetin sırf Allah rızası için oluşunu kirletme ihtimali olarak görüyor.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Karaman bugünkü köşe yazısında hacca gidecekler için uyarılarda bulundu. İşte hacca gideceklere başlıca iki uyarı:

Hacca gidecekler için iki uyarı

Hacca gitmek üzere yola çıkanlar daha hava alanında birbirlerine "hacı efendi, hacı hanım" diye seslenmeye başlıyorlar. Hac ibadetini yapıp döndükten sonra ise isimlerinin başına "hacı" sıfatı gelip oturuyor.

'Namazcı, oruççu, zekatçı...'

Namaz, oruç, zekat da çok önemli ibadetler olduğu halde bu ibadetleri yapanlara "namazcı, oruççu, zekatçı" diye hitap etmiyoruz; ama haccedenlere bunu yapıyoruz (yapıyorlar).

Bir kimseye hac ibadeti yaptı diye devamlı "sen hac yaptın" demenin biri zararlı, diğeri faydalı iki sonucu olabilir.

Faydalı olanı, insanı manevi olarak arındıran bir ibadetten sonra (tabii diğer ibadetler de bu arınmayı yapıyor) buna uygun davranma, Allah'a kulluk eden bir mümine yakışmayacak davranışlardan sakınma konusunda bir uyarı olabilir.

'Allah rızası içini oluşunu kirletme ihtimalidir'

Zararlı olanı ise insanın yaptığı ibadeti dışa vurması, bunu insanların bilmesi, bu biliş ve tanınışın ibadetin ihlasını (sırf Allah rızası için oluşunu) kirletme ihtimalidir.

Ben şahsen bana "hacı" denmesini istemem.

İkinci uyarım sağlık tedbiri ile ilgilidir.

Bazı bulaşıcı hastalıkların bütün dünyada kol gezdiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim "Kendinizi tehlikeye atmayın" diyor. Dinimiz, hava soğuk ise ve bir kimse gusül yaptığında hasta olmaktan korkuyorsa "teyemmüm etmeye" izin veriyor. Peygamberimiz (s.a.) "Bir yerde bulaşıcı hastalık varsa orada bulunanlar başka yerlere gitmesinler, başka yerlerde olanlar da o bölgeye girmesinler" buyuruyor.

Dinin bu emir ve tavsiyeleri karşısında tedbir almamak müslümanca bir davranış olmaz. Bu sebeple bu yıl da hacca gidecek olan Müslümanlara, başta aşı olmak üzere bütün tedbirleri almalarını, piyasaya yeni çıkan ve ellere, ağız çevresine bir kere sıkılınca on saatten fazla koruma işlevi bulunan losyonları kullanmalarını, temizliğe riayet etmelerini, koruyucu tedbir almadan kalabalıklara dalmamalarını tavsiye diyorum.