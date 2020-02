Karaman: "Fenerbahçe maçına var olan gücümüzle çıkacağız"

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe maçına teslim olmuş olarak çıkmayacaklarını belirterek, \"Biz var olan gücümüzle sahaya çıkacağız ama futbol her türlü şeye gebedir. Olmaz diye bir şey yok\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'den düşen ilk takım olan ve son 12 maçını kaybeden Kardemir Karabükspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Teknik direktör Ünal Karaman gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı süren Alexe ile ülkesine giden Skulason katılmazken Osman, Ferhat, Alican ve Stahl takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesi açıklama yapan Karaman, Fenerbahçe maçı öncesi özellikle orta sahada zorluklar yaşadıklarını belirterek, \"Bu bölgede 2 kart cezalısı oyuncumuzun olması yine Skulason\'un ülkesine dönmesi orta sahada bizi sıkıntıya sokacak ama var olan arkadaşlarımızla en iyi şekilde hazırlanıp en iyi kadroyla çıkmaya çalışacağız. İnşallah iyi bir oyunla takımımız ve şehrimizi temsil ederiz\" diye konuştu.

Galatasaraylı yönetici ve taraftarlarının gözünün bu maçta olmasının kendilerini bir sıkıntıya sokup sokmayacağının sorulması üzerine Karaman, \"Bizi sıkıntıya sokacak bir durum yok. Biz zaten bunun bilincindeyiz. Biz maç ayırt etmiyoruz. Tabii ki her rakip kendi adına bir hedefe ulaşma içerisinde Karabükspor maçını bekliyor. Hemen hemen her maçtan sonrada zorlandıklarını ifade ediyorlar ama bir şekilde alacağı sonucu alıp gidiyor. Rakibimizin zirve hesapları bizi ilgilendirmiyor. Bizim kendi adımıza hesaplarımız var. Var olan yetenekleriyle kimlerle devam edebilirimizin hesapları var. Kulübümüzün içinde bulunduğu durumdan nasıl bir kendimize ders çıkarabilirizin sorunları var. Biz kendi sorunlarımızla ilgilenirken onların sorunlarına açıkçası çok fazla ilgi duyamayacağız. İyi bir hazırlık yapıp, iyi mücadele etme adına maça çıkacağız\'\' diyerek yanıtladı.

\"BAZEN YÜREĞİNİZ BAZI ŞEYLERE YETMEZ\"

\'Maçta bir sürpriz yaşayabilir miyiz?\' sorusunu Karaman, şöyle cevapladı:

\"Şimdi bu silah meselesidir. Siz bazen uydudan yönetilen silahlarla işte gez göz arpacık silahları savaşın ortasına sokamazsınız. Bazen yüreğiniz bazı şeylere yetmez. Yani biz var olan gücümüzle çıkacağız ama futbol her türlü şeye gebedir. Olmaz diye bir şey yok. Sonuçta biz puan alabileceğimiz maçlarda oynadık. Futbol şansı yanımızda olsa belki 3-4 maçtan puan çıkarabilirdik. Bazen bazı kararlar bizi farklı noktalara çekiyor, bazen biz yetenek ve beceri sorunu yaşıyoruz ama futbol her sonuca gebedir, maça teslim olmuş çıkmayacağız. 0-0 başlayacağız ve iyi bir sonuç alma adına mücadele edeceğiz. Bekleyip göreceğiz\"

Futbolcuların tüm sorunlara rağmen iyi mücadelelerinden dolayı teşekkürü hak ettiğini ifade eden Karaman, şöyle dedi:

\"Uzun zamandır kendi içlerinde sorunları var. Genel sorunlardan bahsetmeyeceğim, hepiniz biliyorsunuz. Bizlere yansıtacak kadar ağır sorun telaffuz etmiyorlar ve son derece disiplinli bir şekilde çalışıyorlar. Allah görüyor ki ellerinden geleni gösteriyorlar ama genel problemlerle ilgili veya kadro mühendisliğiyle ilgili bazı eksiklerinin olduğunu 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyoruz. Ama ben mevcut kadromuzun var olan yeteneğini üst seviyede kullanma gayretinden memnunum. Sahaya çıkacak kadroda çok fazla sürpriz olacağını düşünmeyin. Zaten sürprize mahal verebilecek bir kadro seçeneğimiz yok. Orta sahada yeni oyuncular girecek. Forvette de olağanüstü seçenekleri olan bir takım değiliz\"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman\'ın rakipleriyle olan averaj farkını Karabükspor maçında kapatacağını söylediğinin ileri sürülmesi üzerine Karaman, \"Aykut Kocaman\'ın öyle bir ifade kullanacağını düşünmüyorum. Aykut hocanın nezaketini bilen bir insanım. Aykut hocanın nezaketiyle örtüşen bir söylem olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki içinde bulunduğumuz durum, oynadığımız şartlar, kadro yapımızın attığı gol sayısı işte yediğimiz gol. Bütün bunların hepsini alt alta üst üste koyunca böyle bir denklem çıkmasını her futbol adamı bekleyebilir ama bizde teslim olan insanlar değiliz. En azından mücadelemizi vereceğiz. Samimi mücadelemizi verdikten sonra sonucu bekleyip göreceğiz\"

\'Averaj takımı söylemleri oyuncuları ayrı bir motive ediyor mu?\' diye yöneltilen soru üzerine Karaman, \"Herkes var olan yeteneğini kullanır. Zaten motivasyonu eğer biz kullanabileceksek farklı motivasyona gerek yok. Biz futbol namusu içerisinde kendi vicdanımız ölçüsü içerisinde, gücümüz ölçüsü içerisinde sahada mücadele vereceğiz. Her söz o sözü söyleyeni bağlayan ifadedir. Biz futbol kültürümüzde bu tarz şeylere çok alışık değiliz. Kullanmayı da uygun görmeyiz. Duymayı da kendimize yakıştıramayız. Aykut hocanın böyle bir şey söylediğini düşünmüyorum ama Fenerbahçe\'nin içinde bulunduğu durum bizi çok bağlamıyor. Biz kendi içinde bulunduğumuz durumdan nasıl bir doğru çıkartabiliriz onun peşindeyiz. Dolayısıyla o açıyla maçımıza çıkıp mücadelemizi vereceğiz\" diyerek cevapladı.

\"BURASI TÜRKİYE, HER TÜRLÜ SONUÇ HER TÜRLÜ ŞEKİLDE ALINABİLİR\"

Ligin şampiyonu olarak hangi takımı gördüğünün sorulması üzerine ise Karaman, \"Son 2 haftaya girildiğinde eğer Galatasaray 3 puan öndeyse ciddi bir avantajla giriyor demektir ama burası Türkiye, her türlü sonuç her türlü şekilde alınabilir. Galatasaray\'ın son oynadığı maça baktığınızda yani bir şampiyonun oynayacağı kadro mudur? Dediğiniz anda kafalarda soru işareti bırakabilen zaman zaman oyun şeyleri oluyor. Dolayısıyla bu stres her üst seviyedeki oyuncu da dahil olmak üzere her oyuncuyu etkileyebilir, iyi oyunun önüne geçebilir. Lig bitmeden bir şeyler kesinlik kazanmadan şampiyon şu olur demek benim futbol tecrübeme uygun bir söz değil ama Galatasaray 3 puan öndeyse ve daha avantajlı olduğunu söylemek her futbol adamının söyleyeceği gibi bizim de söyleyeceğimiz söz olur\" dedi.

