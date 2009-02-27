Karalama yapanlar konuşulanları daha iyi anlıyor

Sıkıcı bir toplantıda karalama yapanların, konuşulanları daha iyi hatırladığı ortaya çıktı.



İngiliz psikolog Jackie Andrade'nin yürüttüğü araştırma, toplantı sırasında karalama yapanların, bu yolla konsantrasyonlarını artırdıklarını ve desteklenmeleri gerektiğini söyledi.



Plymouth Üniversitesi’nde görev yapan Andrade, İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan araştırmasında, sıkıcı bir monoloğu dinlerken kağıda bir şeyler karalayanların, konuşmanın ayrıntılarını oturup dinleyenlerden daha iyi hatırladıklarını söyledi. Andrade, sıkıcı bir konuşmayı oturup dinleyenlerin bu sırada hayal kurmaya daha meyilli olduğunu belirtti.



Araştırma çerçevesinde 40 gönüllüye, 2 buçuk dakika süren monoton bir telefon mesajı dinletildi ve yarısından, bu sırada kâğıt üzerindeki şekilleri karalamaları istendi. Mesaj dinletildikten sonra yapılan hafıza testinde, gönüllülerden, konuşmada adları geçen kişi ve yerlerin isimlerini yazmaları talep edildi.



Mesajı dinlerken karalama yapanların, kişi ve yer isimlerini hatırlamada diğerlerinden yüzde 29 oranında daha başarılı oldukları gözlendi.



(AA)

