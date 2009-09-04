Karakutu tarihe karışıyor

Uçuş güvenliğinin artırılması için verilerinin uydular aracılığıyla aktarımını sağlayacak yeni bir metod üzerinde çalışıldığı açıklandı.
Avrupa Havacılık Konsorsiyumu Airbus,
son aylarda art arda meydana gelen uçak kazaları sonrasında, uçuş
sırasındaki verilerin kara kutular yerine uydular aracılığıyla
toplanması metodu üzerinde çalıştığını duyurdu.
Fransız
Le Parisien gazetesine konuşan Airbus genel müdürü Thomas Enders, uçuş
güvenliğinin artırılması için uçuş verilerinin uydular aracılığıyla
gerçek zamanlı aktarımını sağlayacak yeni bir metod üzerinde
çalıştıklarını bildirdi.
Enders,
söz konusu metodun uçakların bakım çalışmaları için kısmen
kullanılmakta olduğunu ve uçuş sırasındaki önemli bilgilerin uydular
aracılığıyla gerçek zamanlı gönderilmesini sağlayabilecek şekilde
geliştirilebileceğini belirtti.
Kara kutuların misyonunu tamamladığı görüşü
ilk olarak 7 yıl önce, bu aletleri icad eden ekipte yer alan havacı
Pierre Jeanniot tarafından gündeme getirilmişti. Jeanniot, sadece
kokpitteki ses değil görüntüleri de gerçek zamanlı kaydedip gönderecek
yeni teknolojilerin mevcut olduğunu, bu sistemin ufak bir sorunda
devreye girebileceğini söylüyor.
Uzmanlar
bu yeni sistemin uçak başına en az 50 bin dolarlık ek maliyet
getireceğini bildiriyorlar. Bu ek maliyete rağmen, uçağın bakım ve
dakikliğini iyileştirecek bu sistemin birçok havacılık şirketi
tarafından benimsenmeye başlandığı söyleniyor.