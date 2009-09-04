Karakutu tarihe karışıyor

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Uçuş güvenliğinin artırılması için verilerinin uydular aracılığıyla aktarımını sağlayacak yeni bir metod üzerinde çalışıldığı a&c

04 Eylül 2009 03:00

Uçuş güvenliğinin artırılması için verilerinin uydular aracılığıyla aktarımını sağlayacak yeni bir metod üzerinde çalışıldığı açıklandı.

Avrupa Havacılık Konsorsiyumu Airbus, son aylarda art arda meydana gelen uçak kazaları sonrasında, uçuş sırasındaki verilerin kara kutular yerine uydular aracılığıyla toplanması metodu üzerinde çalıştığını duyurdu.

Fransız Le Parisien gazetesine konuşan Airbus genel müdürü Thomas Enders, uçuş güvenliğinin artırılması için uçuş verilerinin uydular aracılığıyla gerçek zamanlı aktarımını sağlayacak yeni bir metod üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Enders, söz konusu metodun uçakların bakım çalışmaları için kısmen kullanılmakta olduğunu ve uçuş sırasındaki önemli bilgilerin uydular aracılığıyla gerçek zamanlı gönderilmesini sağlayabilecek şekilde geliştirilebileceğini belirtti.

Kara kutuların misyonunu tamamladığı görüşü ilk olarak 7 yıl önce, bu aletleri icad eden ekipte yer alan havacı Pierre Jeanniot tarafından gündeme getirilmişti. Jeanniot, sadece kokpitteki ses değil görüntüleri de gerçek zamanlı kaydedip gönderecek yeni teknolojilerin mevcut olduğunu, bu sistemin ufak bir sorunda devreye girebileceğini söylüyor.

Uzmanlar bu yeni sistemin uçak başına en az 50 bin dolarlık ek maliyet getireceğini bildiriyorlar. Bu ek maliyete rağmen, uçağın bakım ve dakikliğini iyileştirecek bu sistemin birçok havacılık şirketi tarafından benimsenmeye başlandığı söyleniyor.

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