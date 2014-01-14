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Çevre

Karakurt Türkiye’de ilk kez görüntülendi

Karakurt, Türkiye'de ilk kez Batı Anadolu'da görüntülendi

14 Ocak 2014 10:11

Karakurt, Türkiye'de ilk kez fotokapan yöntemiyle görüntülendi. Canlıya ait ilk olan fotoğraf, Muğla Üniversitesi öğretim üyesi Yasin İlemin tarafından çekildi.

Karakurt, fotokapan yöntemiyle ilk kez görüntükendi. Karakurt'un avlanabileceği gerekçesiyle fotoğrafın tam olarak nerede çekildiği açıklanmadı.

Fotoğraf hakkında sadece, batı Anadolu'da, denize çok yakın bir yerde çekildiği bilgisini verildi.

Kurtların deri ve tüyleri, köpeklerle uzak geçmişte çiftleşme veya post renginden sorumlu genlerin değişimiyle siyaha dönüyor. Görüntülenen Karakurt'un deri rengindeki değişimin nedeni henüz bilinmiyor.

Karakurt'u görüntüleyen fotokapan yöntemi Anadolu’nun pek çok noktasında kullanılıyor.

Daha önce de Anadolu'da yaşayan ve nesli tükenmekte olan birçok hayvan türü, fotokapanlar sayesinde görüntülenmişti.

 

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