Karakullukçu “Artık SMS veya dakika satmak değil,kullanıcıların bin 440 dakikasına dokunmak önemli”

İSTANBUL,(DHA)Girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla söyleşi ve workshop’lar düzenleyen Start-IST, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerini her ay konuk ettiği Executive Talks serisinin dördüncüsünü 21 Aralık Perşembe akşamı Garanti Partners’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Turkcell CDAO’su Barış Karakullukçu’nun konuk edildiği etkinliğin moderatörlüğünü, Start-IST ve Davetpostası.com’un kurucusu Mine Dedekoca üstlendi.

Yapay zeka, makine öğrenmesi gibi kavramların günlük hayatta çok daha sık telaffuz edilmeye başlandığını söyleyen Karakullukçu, Türkiye’nin dijital dönüşüm konusunda geç kaldığını ancak bireysel girişimcilerin iş fikirlerine bir engel oluşturmaması gerektiğinin altını çizdi. Dijital dönüşümde Turkcell’in nasıl bir rol üstlendiği sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Turkcell kendini dijital operatör olarak konumlandırıyor. Artık ne kadar SMS veya dakika sattığımızdan ziyade, kullanıcıların 1 günde geçirdiği 1.440 dakikasının ne kadarına dokunabildiğimize önem veriyoruz.”

20 senelik kurumsal iş deneyimini kısaca özetlediği bir sunumla sohbete başlayan ve profesyonel kariyerinin yanı sıra farklı üniversitelerde deneyimlerini paylaşmak için ders vermeye devam ettiğini belirten Barış Karakullukçu, “Eskiden akademi ile iş dünyasının birbirlerinden çok bağımsızdı. Ancak bugün her ikisinin de birbirine ihtiyacı var. Son zamanlarda Harvard, MIT gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin iş birlikleri, bu durumu kanıtlar nitelikte. İnovatif fikirler, akademik temeller olmadan üretilemez.” dedi.

Mudo’dan Turkcell’e geçiş kararında teknolojiyle daha fazla iç içe olmak istemesinin önemli bir rolü olduğunu söyleyen Karakullukçu, “Türkiye’nin en heyecan verici datası üzerinde çalışmalar yapıyoruz!” dedi. “Hangi sektör size en fazla heyecan veriyor?” sorusunu ise “Her sektörün kendi içinde motive edici yanı var. Sanat ve bilimin kombinasyonu olarak adlandırılan perakende sektörünü; hem görsel estetik barındırdığı hem de yaptığınız uygulamaların etkisini hemen görebilmeniz açısından çok heyecan verici buluyorum” şeklinde yanıt verdi.

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