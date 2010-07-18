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Kültür-Sanat

Karakter yapımız parmaklarımıza bağlı

İngiltere’de piyasaya çıkan 'The Finger Book' (Parmak Kitabı) adlı kitapta, birçok özelliğimizin parmak yapısına ve parmak uzunluğuna bağlı olduğu ifade ediliyor.

18 Temmuz 2010 03:00

T24- Parmaklarımızın uzunluğu, kısalığı veya şekli The Finger Book'a göre şöyle yorumlamıyor;

Yüzük parmağı, işaret parmağından uzun olan bir insan,

- Hassas ve dışa dönük biridir.

- Risk almaktan korkmaz.

- Normal bir insana göre daha agresif olur.

- Müzisyenlik kabiliyetine sahip olur.

- Genelde solak olur.

- Futbol, Basketbol ve uzun koşu gibi spor dallarında başarılı olur.

- Hiperaktif ve anti sosyal olma ihtimali yüksek olur.


Yüzük parmağı, işaret parmağından kısa olan bir insan;

- Genelde bayanlarda görülür.

- İdari işler, ev dekorasyonu ve sağlık hizmetlerinde başarılı olur

- Duygusal ve içine kapanık olur, korkuları ve kaygıları olur.

- Şizofren olma olasılığı yüksektir.

- Konuşarak etkileme kabiliyeti yüksek seviyededir.


Yüzük parmağı, işaret parmağından eşit olan bir insan;

- Başına buyruklardır.

- İnanmadıkları hiçbirşeyi söylemezler.

- Öfkelerini kendi içlerinde yaşarlar.

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