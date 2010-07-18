Karakter yapımız parmaklarımıza bağlı

T24- Parmaklarımızın uzunluğu, kısalığı veya şekli The Finger Book'a göre şöyle yorumlamıyor;
Yüzük parmağı, işaret parmağından uzun olan bir insan,
- Hassas ve dışa dönük biridir.
- Risk almaktan korkmaz.
- Normal bir insana göre daha agresif olur.
- Müzisyenlik kabiliyetine sahip olur.
- Genelde solak olur.
- Futbol, Basketbol ve uzun koşu gibi spor dallarında başarılı olur.
- Hiperaktif ve anti sosyal olma ihtimali yüksek olur.
Yüzük parmağı, işaret parmağından kısa olan bir insan;
- Genelde bayanlarda görülür.
- İdari işler, ev dekorasyonu ve sağlık hizmetlerinde başarılı olur
- Duygusal ve içine kapanık olur, korkuları ve kaygıları olur.
- Şizofren olma olasılığı yüksektir.
- Konuşarak etkileme kabiliyeti yüksek seviyededir.
Yüzük parmağı, işaret parmağından eşit olan bir insan;
- Başına buyruklardır.
- İnanmadıkları hiçbirşeyi söylemezler.
- Öfkelerini kendi içlerinde yaşarlar.