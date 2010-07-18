Karakter yapımız parmaklarımıza bağlı

T24- Parmaklarımızın uzunluğu, kısalığı veya şekli The Finger Book'a göre şöyle yorumlamıyor;



Yüzük parmağı, işaret parmağından uzun olan bir insan,



- Hassas ve dışa dönük biridir.



- Risk almaktan korkmaz.



- Normal bir insana göre daha agresif olur.



- Müzisyenlik kabiliyetine sahip olur.

- Genelde solak olur.



- Futbol, Basketbol ve uzun koşu gibi spor dallarında başarılı olur.

- Hiperaktif ve anti sosyal olma ihtimali yüksek olur.



Yüzük parmağı, işaret parmağından kısa olan bir insan;



- Genelde bayanlarda görülür.

- İdari işler, ev dekorasyonu ve sağlık hizmetlerinde başarılı olur

- Duygusal ve içine kapanık olur, korkuları ve kaygıları olur.

- Şizofren olma olasılığı yüksektir.

- Konuşarak etkileme kabiliyeti yüksek seviyededir.



Yüzük parmağı, işaret parmağından eşit olan bir insan;



- Başına buyruklardır.

- İnanmadıkları hiçbirşeyi söylemezler.

- Öfkelerini kendi içlerinde yaşarlar.

