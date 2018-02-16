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Yaşam

Karaköy'e yüzer iskelenin yapımı tamamlandı; nisan ayında hizmete girecek

Kadıköy-Üsküdar seferlerinin yapıldığı iskele, 2008 yılı kasım ayında şiddetli lodos nedeniyle batmıştı

16 Şubat 2018 00:47

Karaköy'de şiddetli lodos nedeniyle batan iskelenin yerine yapılan akıllı yüzer iskele suya indirildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 bin 236 metrekarelik yüzer iskelesinin yapımı, Tuzla'daki tersanede tamamlandı. 

Şiddetli lodos nedeniyle 2008 yılında batan Karaköy İskelesi'nin yerine konulacak yüzer iskele, suya indirildi. İskele, mart ayı başlarında römorkörlerle Karaköy'e çekilecek ve nisan ayında hizmete alınacak. 

Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskeleye sancak ve deniz tarafındaki alınlık bölümünden aynı anda 3 vapur yanaşarak yolcu indirip bindirebilecek. 

Çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen iskelenin sahip olduğu çok amaçlı salon ve sosyal donatı alanları ve engelli erişimiyle Karaköy üzerinden deniz ulaşımının daha rahat kullanılması amaçlanıyor. 

Kadıköy ve Üsküdar seferlerinin yapıldığı eski Karaköy İskelesi, 2008 yılı kasım ayında şiddetli lodos nedeniyle batmıştı.

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