Karaköy'e geçici iskele

Geçen cuma günü dubalarının su alması nedeniyle batan Karaköy İskelesi'nin yerine geçici iskele getirildi. İskelenin bugün saat 10.00'a kadar tamamlanarak seferlerin başlanması planlanıyor. Batan iskele ise Tuzla Tersanesi'ne çekildi.



Dubalarının su alması nedeniyle geçtiğimiz cuma günü batan Karaköy'deki Kadıköy İskelesi'nin yerine geçici iskele getirildi. İskelenin bazı kısımları başka yerde yapılarak Karaköy'e getirildi. Batan iskelenin Tuzla'ya çekilmesinin ardından yenisinin yapılması için çalışmalar başladı. Karaköy İskelesi'nin saat 10.00'a kadar tamamlanarak vapur seferlerinin başlatılması planlanıyor.

