Karaköy'de yemek yiyenlerin üzerine duvar çöktü

Karaköy'de tente ve klima motorlarının takılı olduğu duvar, yemek yiyenlerin üzerine çöktü.Olayda 3 kişi hafif yaralandı.

Milliyet'in haberine göre, duvarın çöktüğünü gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Yaralı 3 kişi, vatandaşlar tarafından enkaz altından çıkarılırken hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile çevirirken olayla ilgili inceleme başlattı.

Vatandaşlar olayı anlattı

Olayı gören vatandaşlar, duvarın bir anda gürültüyle yemek yiyenlerin üzerine çöktüğünü ifade ederken, çökmenin tam öğle saatinden sonra meydana gelmesinin büyük bir faciayı önlediğini söyledi. Olaya tanık olan esnaflardan Yılmaz Yaman, "İç kısımda çalışıyorduk. Bizim burada dükkanımız var. Ses duyunca koştum geldim. Baktım burası çökmüş. Burada yemek falan yiyor arkadaşlar. O arada altında kalanlar vardı. Onları hemen çıkardık. Birkaç tanesi kafasından falan yaralanmıştı" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Biz burada çalışırken insanlar oturuyordu. Aniden ne olduğunu anlayamadık. Duvar olduğu gibi aşağıya indi. Öğlen servisi bitmişti. İnsanlar orada çay içiyordu" şeklinde konuştu.

Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamerada duvarın büyük bir gürültüyle çöktüğü görülüyor.