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Karaköprü Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor 3-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu HAKEMLER: Levent Balcı (xxx), Birkan Çanakçıoğlu  (xxx), Hasan Cebeci (xxx) KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi (xxx) - Alican (xxx) (Dk

16 Nisan 2018 17:16

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Levent Balcı (xxx), Birkan Çanakçıoğlu  (xxx), Hasan Cebeci (xxx)
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi (xxx) - Alican (xxx) (Dk. 85 Ömer), Metahan (x) (Dk. 80 Fırat x), Ahmet Buğrahan (x) (Dk. 65 Ali x), Fatih (xxx), Bilal (xxx), Alper (xxx), Emre (xxx), Hakan (xxx), Cemal (xxx), Rıdvan (xxx)
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Hasan (xxx) - Mehmet Can (x) (Dk. 59 Serkan x), Hakan (xxx), Dursun (xxx), Anıl (xxx), Mehmet Ali Kıran (xxx), Yasin (xxx), Feyzullah (x) (Dk. 56 Hakan x), Göksel (x) (Dk. 82 Salih x), Gökhan (xxx), Ufuk (xxx)
SARI KARTLAR: Alper, Rıdvan, Fırat (Karaköprü Belediyespor) - Hakan (Sultanbeyli Belediyespor)
GOLLER: Dk. 22 ve Dk. 55 Alican, Dk.90 Ömer  (Karaköprü Belediyespor) - Dk. 31 Ufuk (Sultanbeyli Belediyespor)

TFF 3’üncü Lig 3\'üncü Grup\'un 31’inci haftasında Karaköprü Belediyespor sahasında konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

22’nci dakikada ceza sahası içerisinde kaleciye karşı karşıya kalan Alican vuruşu ağlara gönderdi: 1-0.
31’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk\'in sert vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.
55’inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Alican yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Alican topu ağlara buluşturdu: 2-1.
90’ıncı dakikada ceza sahası içerisinde kaleciyle baş başa kalan Ömer düzgün bir vuruşla topu  filelerle buluşturdu: 3-1.

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