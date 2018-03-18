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Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor 1-3

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA) -  STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu HAKEMLER: Murat Türkoğlu (xxx), Emre Aslan (xxx), Halil Altun (xxx) KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir (x)- Berkay (xx), Alican (x), Metahan (xxx), Ahmet (x) (Dk

18 Mart 2018 19:47

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA) - 
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Murat Türkoğlu (xxx), Emre Aslan (xxx), Halil Altun (xxx)
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir (x)- Berkay (xx), Alican (x), Metahan (xxx), Ahmet (x) (Dk.73 Ömer Faruk Kalmış x), Fatih (xxx), Bilal (xxx), Alper (xx), Oğuzhan (x) (Dk.54 Ömer Faruk Ermeç x), Mehmet (x) ( Dk.62 Rıdvan x)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Mert (xx)- Kaan (x), Anıl (xxx), Mustafa Altun (xxx), Sedat (xxx), Ali (x) (Dk.70 Burak x), Tayfun (xxx), Gökhan (xxx), Taygun (xxx), İlyas (xxx), Mustafa Ethem (xx) (Dk.86 Ümit)
SARI KARTLAR: Alican (Karaköprü Belediyespor), Mustafa Ethem, Kaan (Kızılcabölükspor)
GOLLER: Dk.56 Metehan (Karaköprü Belediyespor), Dk.19 ve Dk.24 Mustafa Ethem, Dk. 40 Ali (Kızılcabölükspor)

TFF 3’üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kızılcabölükspor’a 3-1 mağlup oldu.
19\'uncu dakikada ceza sahası içerisinde kaleciye baş başa kalan Mustafa Ethem, düzgün vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
24’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sedat, ceza sahasına ortaladı. Mustafa Ethem, kontrol ettiği topu sert vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-2.
56’ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Metahan\'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

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