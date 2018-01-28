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Spor

Karaköprü Belediyespor - Arsinspor 1-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) STAT: GAP Stadyumu HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak  (xxx), Ercan Akbaş (xxx), Muratcan Ilgaz (xxx) KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi (xxx) -  Alican (xxx), Metehan (x) Dk

28 Ocak 2018 18:03

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

STAT: GAP Stadyumu
HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak  (xxx), Ercan Akbaş (xxx), Muratcan Ilgaz (xxx)
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi (xxx) -  Alican (xxx), Metehan (x) Dk. 87 Muhamed x), Ahmet Buğruhan (xxx), Bilal (xxx), Alper (xxx), Hakan (xxx), Cemal (xxx), Oğuzhan (x), Dk. 78 Emre x), Rıdvan (x) Dk. 62 Ömer x), Mehmet Eksik (xxx)
ARSİNSPOR: Mehmet Can (xxx) - Caner (xxx), Mücahit (xxx), Adem (xxx), Miraç (xxx), Haluk (xxx), İlhan (xx) Dk. 89 Sergen x), Enes (xxx), Mehmet Berk (xx) Dk. 53 Yiğit x), Emrah (x) Dk. 54 Serkan x), Onur (xxx),
SARI KARTLAR: Mehmet Eksik, Bilal, Cemal, Alican, (Karaköprü Belediyespor) – Mücahit, Onur, Caner,  (Arsinspor)
GOLLER: Dk. 61 Oğuzhan (Karaköprü Belediyespor), Dk. 56 Adem (Arsinspor)

TFF 3’üncü Lig’in 19’uncu haftasında Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Arsinspor ile 1-1 berabere kaldı.
48’inci dakikada Karaköprü Belediyesporlu Oğuzhan\'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
56’ncı dakikada Arsinsporlu Miraç’ın pasında topla buluşan Adem güzel bir vuruşla topu ağlarla gönderdi:1-1

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