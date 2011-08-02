'Karakollarda neden yalnızca Zaman var?'

HÜLYA KARABAĞLI T24 / ANKARA





CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e ,” Polis karakollarında ve emniyet şubelerinde neden Zaman Gazetesi var” diye sordu. Güler, “Aydınlık, Evrensel, Birgün gazeteleri aynı işleme dahil edilecek mi” dedi.

Polis karakollarında ve Emniyet Genel Müdürlüğü şubelerinde zaman Gazetesi’nin günlük bulundurulduğuna ilişkin basında yer alan haberlere dikkat çeken Güler, “ Bir cemaatin yayın organı olarak tanınan bu gazetenin, siyaset dışı bir yer olması gereken polis karakollarında ve emniyet şubelerinde bulundurulması, açıklanmaya muhtaç bir durumdur” dedi.

Güler’in TBMM Başkanlığı’na bakan Şahin tarafından yanıtlaması istemiyle verdiği önerge şöyle:

-Polis karakollarında ve emniyet şubelerinde neden Zaman Gazetesi var?

-Zaman Gazetesi’ne, tüm birimlerinde bulundurulmak üzere birden fazla nüsha için Emniyet Genel Müdürlüğü toptan mı yoksa karakollar ve şubeler kendileri mi abone olmuşlardır? Abone ücreti hangi birim tarafından ve ne süreyle ödenmektedir?

-Abonelik söz konusu değilse, Zaman Gazetesi karakol ve emniyet şubelerine bedava mı dağıtılmaktadır? Öyleyse, bu dağıtıma nasıl, neden ve hangi birimce izin verilmiştir?

-Abonelik ve dağıtım sözkonusu değilse, bu gazete yöneticiler ya da polis memurları tarafından satın alınarak mı hizmet birimlerinde bulundurulmaktadır? Böyle bir uygulamaya hangi makam, hangi gerekçeye dayanarak izin vermektedir?

-Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki hizmet birimlerinde, Zaman Gazetesi’nin yaygın bulunduruluşuna benzer biçimde bulundurulan başka gazeteler var mıdır; varsa bunlar hangileridir?

-Ulusal basında günlük olarak yayımlanan ve siyasi – ideolojik tercihleri açık olan Aydınlık, Evrensel, Birgün gibi saygın gazetelerin de Emniyet Genel Müdürlüğü hizmet birimlerinde yaygın bulundurma işlemine dahil edilmesi düşünülüyor mu?