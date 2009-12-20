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Yaşam

Karakolda şüpheli ölüm

Dağıtım iznine gelen er, gözaltına alındığı karakolda korniş vidasına ayakkabı bağı ile asılı halde bulundu.

20 Aralık 2009 02:00

T24 - Dağıtım iznine gelen er, gözaltına alındığı karakolda korniş vidasına ayakkabı bağı ile asılı halde bulundu.

Avcılar’da, gözaltına alınan dağıtım iznindeki bir asker, avukat görüşme odasında kendini astı.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy’de devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri Osman Aslı’yı kimlik kontrolünün ardından gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Asker olduğunu ve dağıtım iznine geldiğini ifade eden Aslı, avukat görüşme odasında tutulurken, bölgedeki inzibat karakoluyla irtibata geçildi.

Daha sonra işlemlerini yapmak üzere görüşme odasına giren polisler, Aslı’nın pencere korniş vidasına ayakkabısının bağcığıyla kendisini astığını gördüler. Asılı bulunduğu yerden indirilen Aslı’nın öldüğü anlaşıldı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Aslı’nın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Emniyette 9 ayrı olaya ilişkin kaydı ve 2 olaydan da arandığı belirlenen Osman Aslı’nın üzerinden 2 tüp uçucu madde çıktığı öğrenildi. Ayrıca Aslı’nın, aşık olduğu kızın kendisini terk etmesi nedeniyle son günlerde üzgün olduğu da ileri sürüldü.

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