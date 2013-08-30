Karakolda kavga: 2'si polis 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta 23 yaşındaki Burak Hançerkıran, kardeşi ve amcası ile birlikte kendisine yumruk atan kimliği belirsiz sürücüyü şikayet için gittiği Polis Merkezi'nde, iddiaya göre başvurusunu kabul etmeyen polislerle tartıştı. Çıkan arbedede iki kardeş ve amcaları ile 2 polis memuru yaralandı, taraflar birbiri hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.

Lütfi Yıkan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere gör olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Burak Hançerkıran kendisine ait otomobille kent merkezinde dolaşırken, kimliği belirsiz bir sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hançerkıran’a yumruk atan sürücü otomobiliyle kaçarak uzaklaştı. Burak Hançerkıran ise hastaneden aldığı sağlık raporuyla Şehit Murat Örümcek Polis Merkezi’ne giderek, kendisine yumruk atan kişiyi şikayet etmek istedi.

Karakol bahçesinde dayak iddiası

İddiaya göre Burak Hançerkıran’la, şikayetini almamakla suçladığı karakolda görevli polisler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hançerkıran, polislerin kendisini dövdüğünü öne sürerek amcası Bilal ile kardeşi Ökkeş’i telefonla arayarak yardım istedi. Karakola gelen Bilal ile Ökkeş Hançerkıran, dayak yediğini söyleyen Burak’ın durumuyla ilgili bilgi almak istedi. Amca ve yeğeni, isteklerine olumsuz yanıt veren polisler ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iddiaya göre Bilal, Ökkeş ve Burak Hançerkıran ile polisler arasında tekme tokat kavga çıktı.

2'si polis 5 kişi yaralandı

Diğer polislerin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada Bilal, Ökkeş ve Burak Hançerkıran ile polis memurları Mehmet Maviş ve Ahmet Keskin yaralandı. Yaralı 5 kişi, polis araçlarıyla Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürüldü. 2’si polis 5 yaralı acil serviste ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İki taraf da şikayetçi

Taburcu edilen amca ve iki yeğeni, karakolda polisler tarafından dövüldüklerini ileri sürdü. Kavga sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden darbe alarak yaralandığını ifade eden polis memurları da bu yönde darp raporu aldı. Amca ve iki yeğeni ile polis memurları kavgaya ilişkin birbirlerini suçlarken, savcılığa karşılıklı olarak suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise konuya ilişkin soruları yanıtsız bırakarak açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.