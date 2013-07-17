Karakolda genital arama!

Bir icra davasında haczedilen eşyaları yediemin olarak üzerine alan 23 yaşındaki A.U hakkında eşyalarla birlikte taşınıp adres değiştirmesini mahkemeye bildirmediği için muhafaza görevini kötüye kullanmak suçunda dava açıldı.

Habertürk'ten Sedef Şenkal Demir'in haberine göre; hakkında arama kararı çıkarılan genç kadın mahkemeye giderek suç olduğunu bilmediği bu konu ile ilgili ifadesini verdi. Ancak hakkındaki arama kararının bilgisayarda düşümü yapılmayan genç kadın pasaport almaya gittiği Üsküdar Pasaport Şubesi’nde hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle yanında eşi olduğu halde ekip aracıyla Üsküdar Doğancılar Polis Merkezi’ne götürüldü.

Genital arama yapıldı!

Karakola getirilen ve hakkındaki arama kararının ne olduğunun yanıtını alamayan genç kadının eşi, daha önce ifade vermiş olan eşinin yakalama kararının düşürülmemiş olmasından şüphelenerek işlemleri hızlandırmak için adliyeye giderken, A.U nezarethanenin yanındaki odaya alınarak bir bayan polis tarafından iç çamaşırları da dahil soyunması istenerek genital bölgelerine kadar arandı. Kısa süre sonra genç kadının ifade vermiş olduğu bir olaydan dolayı böyle bir muameleye maruz kaldığını belirten genç kadın savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'Emri erkek polis verdi'

23 yaşındaki A.U gözaltına alınmamasına rağmen bir erkek polisin yanına çağırdığı bayan polise genital muayene yapması yönünde emir verdiğini, kadın polisin “Eldiven Yok” gerekçesiyle bunu reddetmeye çalıştığını belirttiği ifadesinde şunları söyledi: “Bayan polis beni odaya aldı. Ben sadece üst araması yapılacağını düşünüyordum. Bayan polis üzerimdeki tüm giysileri çıkarmamı istedi. Ben iç çamaşırlarım üzerimde kalacak şekilde çıkardım. Ama iç çamaşırlarımı da çıkarmamı emretti. Çıkarmak zorunda kaldım. Eldiven olmadığı için hafifçe eğilerek gözle genital muayene yaptı. Ardından adliyeye getirildim. Kaba üst araması yerine bu şekilde bir arama yapılması, ayrıca genital muayene istenmesi beni rencide etmiştir”

“Polisin yaptığı yüz kızartıcı bir suçtur”

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı yasa dışı genital arama yapan iki polis hakkında görevlerini kötüye kullanmak suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar dava açarken, genç kadının avukatlığını üstlenen Ömer Yeşilyurnt müvekkilinin bu olaydan dolayı rencide olduğunu belirterek, “Yasa gereği hakkında savcının gözaltı kararı vermediği kişi asla aranamaz. Düşümü yapılmayan bir davadan dolayı müvekkilim komple soyunduruldu ve genital bölgelerine varana kadar arandı. Bu hem yüz kızartıcı bir suç, hem polis vazife ve selahiyetleri kanununa göre, hem de yasa gereği suçtur. Vatandaşa böyle muamele yapılamaz. Kimse bu görevi kendinde göremez. Herkes yasalara göre hareket etmek zorundadır” şeklinde konuştu.

Savcı, görevi kötüye kullanmaktan dava açtı

Soruşturmayı yürüten savcı araması bulunan müştekinin gündüz saatlerinde polis merkezine geldiği için nezarethaneye alınmadan doğrudan adliyeye götürülmesi gerektiğini belirttiği iddianamesinde şüpheli erkek polis İ. T’nin talimatıyla kadın polis M.G’nin müştekinin üzerindeki elbiseleri çıkararak sadece iç çamaşırları kalacak şekilde üst araması yaptığı, oysa hakkında gözaltı kararı olmayan ve nezarethaneye alınmayan yakalamalılar için üst aramasının söz konusu olamayacağını belirtti. Savcı Ekrem Türkoğlu, bir suç söz konusu olmadığı durumlarda nezaret için aramanın da elbise üzerinden elle veya cihazla yapılması gerektiği, ancak şüphe halinde bir suçla bağlantı olması durumunda bu suçun delili olabilecek ince aramanın elbiseler tecrit edilerek yapılabileceğine de dikkat çektiği iddianamesinde şüpheli polislerin adli işlem olan yakalanamla ilgili işlemleri yerine getirip üst aramayla ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş usullerin dışına çıkarak genç kadının elbiselerini çıkarttırarak görevlerini kötüye kullandıklarını belirtti.