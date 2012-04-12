Karakolda dayak yiyen kadın, polise hakaretten yargılandı!

İzmir'de polis merkezinde yediği dayakla gündeme gelen Fevziye Cengiz, polislere hakaret etmek suçundan hâkim karşısındaydı. Mahkemede polislerin avukatı kadının daha önce müzikhollerde çalışmak için yaptığı başvuruları mahkemeye sunarak savunma yaptı.

İzmir’de gözaltına alınıp, götürüldüğü Karabağlar Polis Merkezi Amirliği’nde polislerce dövülmesi güvenlik kamerasına yansıyan Fevziye Cengiz’in, ’polislere hakaret ettiği ve basit şekilde yaralanmalarına neden olduğu’ iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması yapıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Cengiz’in damadı Hakan Durmaz, kayınvalidesinin polislere hakaret, küfür etmediğini, saldırmadığını söyledi. Polislerin avukatı Tolga Yurdakul ise, sanık Cengiz’in daha önce müzikhollerde çalışmak için yaptığı başvurular ile olaydan 4 ay sonra başka bir müzikholde çalışırken yakalanıp hakkında tutulan tutanağı mahkemeye verdi.

İzmir 15’inci Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugün görülen üçüncü duruşmasına, ’hakaret ve basit yaralama’ suçundan hakkında 6.5 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Fevziye Cengiz ile tarafların avukatları katıldı. Şikâyetçi polisler B.S., H.Y. ve T.D.’nin katılmadığı duruşmada, Fevziye Cengiz’i 12 avukat savundu.

Duruşmada tanık olarak ifade veren Cengiz’in damadı Hakan Durmaz, kayınvalidesinin polislere hakaret etmediğini savunarak şunları söyledi:

"Olay günü denize yüzmeye gitmiştik. Döndüğümüzde kayınpederim, kayınvalidem, eşim ve bir akrabamızla beş kişi müzikhole gittik. Ben hamile eşimle ailevi sorunlarımızı konuşmak için dışarı çıktım. Bu sırada sivil polisler içeri girip, kayınvalidemi alarak dışarı çıkarttı. Bu sırada arkasından biri eliyle vurdu. Daha sonra karakola götürdüler. Araçtan inerken yüzünde tokattan dolayı kızarıklık vardı. Elleri kelepçeliydi. Karakola girmemize izin vermediler. Daha sonra doktor raporuna götürdüler. Kayınvalidemin polislere yönelik küfür, hakareti yoktu, saldırmadı da."

Polislerin avukatının soruları üzerine Durmaz, "Müzikholde başka aileler de vardı. Daha önce onun müzikhollerde çalışıp çalışmadığını bilmiyorum" diye konuştu.

Kızı tanıklık yapmak istemedi

Fevziye Cengiz’in kızı Leyla Durmaz ise kendisini kötü hissettiğini, olayın hâlâ şokunu yaşadığını, konuşamayacağını belirterek tanıklık yapmak istemediğini söyledi. Sanık avukatları, olayla ilgili polislerin yargılandığı davadaki görüntülerin CD çözümlerini ve Cengiz ile yakınlarının tehdit gördüğüne dair İzmir Emniyeti’ne verdikleri dilekçeyi mahkemeye sundu.

Polislerin avukatından yeni belgeler

Polislerin avukatı Tolga Yurdakul ise, sanık Cengiz’in daha önce müzikhollerde çalışmak için bazı kurumlara yaptığı başvurular ile olaydan 4 ay sonra Basmane semtindeki başka bir müzikholde çalışırken yakalanıp hakkında tutulan tutanağı mahkemeye verdi. Avukat Yurdakul ayrıca, polislerin o günkü denetimle ilgili görevlendirildiği Valilik yazısını da mahkemeye sundu.

Cezaevindeki tanık çağrılacak

Mahkemenin asıl hâkiminin izinli olması nedeniyle duruşmaya bakan hakim duruşmayı, başka bir suçtan tutuklu bulunan, Fevziye Cengiz’in kayınbiraderi Salih Cengiz’in tanık olarak dinlenmesi amacıyla cezaevine yazı yazılması, sanık avukatları tarafından İzmir Emniyeti’ne verilen dilekçenin sonucunun sorulması, olayla ilgili Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki diğer dava dosyasının istenmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için Haziran ayına erteledi.

Olayın geçmişi

Geçen yıl temmuz ayında eşiyle gittiği Karabağlar İlçesi’ndeki bir müzikholde gözaltına alınan Fevziye Cengiz, götürüldüğü karakolda polis memurlarından dayak yediğini, hakarete uğradığını, tehdit edildiğini belirterek şikâyetçi oldu. Fevziye Cengiz’in polis merkezinde yediği dayağın güvenlik kamerası görüntüleri herkesin tepkisini çekti. Cengiz ile polis memurları arasındaki karşılıklı davalar halen sürüyor. Polisler de diğer davada 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.