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Yaşam

Asker, karakolu taradı; 3 arkadaşını öldürdü

Siirt’in Pervari ilçesindeki Jandarma Karakolu’nda cinnet geçiren bir asker, önce arkadaşlarını taradı, sonra da kendisini vurdu

05 Şubat 2013 19:03

 

Siirt'in Pervari İlçesi'nde cinnet geçirdiği düşünülen bir asker, karakoldaki arkadaşlarını otomatik silahla taradı. 3 arkadaşını şehit ettikten sonra intihara kalkışan asker, ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Siirt Valisi Ahmet Aydın, yaptığı açıklamada "Olayda 3 şehidimiz var" dedi.

Olay, Pervari İlçesi kırsalında bulunan İğneli Jandarma Karakolu'nda bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Karakolda görev yapan ve bunalımda olduğu belirtilen bir asker, G-3 otomatik tüfekle karakolda görevli arkadaşlarına ateş açtı.

 

3 asker şehit

 

Cinnet getirdiği sanılan askerin açtığı ateşle, 3 asker şehit düştü. Saldırgan asker ardından silahın namlusunu kendisine çevirerek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan asker, askeri helikopterle Siirt Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar yaralı askerin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

 

Vali'den açıklama

 

Şehit askerlerle, intihara kalkışıp yaralanan askerin kimliği henüz açıklanmazken Siirt Valisi Ahmet Aydın, "Olayda 3 şehidimiz var. Karakolda görevli bir asker arkadaşlarına ateş açıyor. Daha sonra aynı silahla kendisini vuruyor" dedi.

 

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