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Yaşam

Karakola saldıran 8 kişilik PKK grubuymuş

23 Eylül 2009 16:29

Hakkari’nin Durankaya Beldesi Jandarma Karakolu’na dün gece baskın yapmak isteyen PKK’lı teröristler, Mehmetçiğin anında karşılık vermesiyle püskürtüldü. Karakola saldıran teröristlerin 8 kişilik bir grup oldukları termal kameralarla tespit edilirken, çatışmalarda 1 teröristin de yaralandığı belirtildi. Gece karanlığından yararlanarak Kato Dağı’na kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar sürüyor.

Hakkari’ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Durankaya Beldesi Jandarma Karakolu’ndaki termal kameradan dün gece saat 20.40 sıralarında 8 kişilik PKK’lı terörist grubu tespit edildi. Askerler tarafından fark edildiklerini anlayan PKK’lı teröristler uzaktan karakola taciz ateşi açtı. Mehmetçiğin anında karşılık vermesi üzerine de PKK’lı teröristlerle çatışma çıktı. Gece geç saatlere kadar süren çatışmada 1 PKK’lı teröristin yaralandığı, bu yaralının arkadaşları tarafından bölgeden kaçırıldığı belirtildi.

KOMANDOLARDAN SICAK TAKİP

Çatışma haberi üzerine gece Hakkari Dağ ve Komando Tugayı ile Fatih Kışlası’nda hareketli saatler yaşanmaya başladı.

Tugay ve kışladan art arda havalanan helikopterler çatışma bölgesine jandarma özel harekat komandoları taşıdı. Gece karanlığından yararlanarak kaçan PKK’lı terörist grubun Feraşin Yaylası’ndan Kato Dağı’na kaçtıkları belirtildi. Hakkari Valisi Muammer Türker, bölgede operasyonların genişletilerek devam ettiğini açıkladı.


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