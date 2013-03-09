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Yaşam

Karakola roketli saldırı

Edinilen bilgiye göre saldırı dün gece Hani ilçesi Topçular Jandarma Karakolu'na yönelik yapıldı

09 Mart 2013 17:48

Diyarbakır Hani'de PKK mensupları tarafından bir karakola roket atarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıya güvenlik kuvvetlerinin anında karşılık vermesi ile kısa bir süre çatışma yaşanırken, PKK'lıların karanlıktan faydalanarak kaçtığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre saldırı dün gece Hani ilçesi Topçular Jandarma Karakolu'na yönelik yapıldı.

Bir grup PKK'lı tarafından düzenlenen saldırıya güvenlik kuvvetleri anında karşılık verdi.

Kısa süren çatışmada PKK'lı grubun karanlıktan faydalanarak kaçarken, saldırıda can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

Kaçan PKK'lıların yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

 

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