Karakola ifade vermeye gitti 1,5 saat sonra ölü bulundu

Antalya'nın Demre İlçesi'nde dün evlerine hırsız giren Muzaffer ve Kadriye Karaca çifti, karakola ifade vermeye gitti. Eve dönen çiftten 49 yaşındaki Kadriye Karaca, başına sert bir cisimle vurulmuş ve boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu.

Ahmet Acar’ın DHA’da yer alan haberine göre, Demre’de yaklaşık 30 yıldır seralarda ortakçı olarak çalışan 56 yaşındaki Muzaffer Karaca ve eşi Kadriye Karaca’nın, ilçe merkezi Gökyazı Mahallesi Güneş Apartmanı’nın 3’üncü katındaki evine, dün hırsız girdi. Bugün saat 13.00 sıralarında Demre Polis Merkezi’ne giden karı- koca, bazı eşyalarının çalındığı olayla ilgili ifade verdi. Saat 13.30’da karakoldan ayrılan çift eve gitti. Muzaffer Karaca eşi Kadriye Karaca’yı saat 14.00 sıralarında eve bıraktıktan 4 dakika sonra ayrıldı. Saat 15.00 sıralarında parmak izi aramak için eve gelen polis ekipleri kapıyı çaldı, ancak açan olmadı.

Bunun üzerine polis, Muzaffer Karaca’ya ulaşarak durumu bildirdi. Yaklaşık 5 dakika sonra eve gelen Muzaffer Karaca, polisle birlikte kapıyı açtığında Kadriye Karaca’nın cesediyle karşılaşıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Demre Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kutsal Kaya ve emniyet ekipleri, evde inceleme yaptı. Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da olayla ilgili bilgi almak üzere eve geldi. Savcının incelemesinin ardından Kadriye Karaca’nın cenazesi, otopsi için Demre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kadriye Karaca’nın boğazının kesildiği ve kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis, ifadesine başvurmak üzere Muzaffer Karaca’yı Demre Polis Merkezi’ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.