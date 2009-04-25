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Yaşam

Karakola bombalı saldırı

Gaziantep Şahinbey Emniyet Amirliği'ne bağlı polis merkezinin bahçesine ses bombası atıldı.

25 Nisan 2009 03:00

Gaziantep Şahinbey Emniyet Amirliği'ne bağlı polis merkezinin bahçesine atılan ses bombası panik yarattı. Olayda, bazı polis araçları hasar görürken yaralanan olmadı.

Gaziantep'in Binevler semtindeki Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipleri Amirliği'nin bahçesine, bugün saat 21.10 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ses bombası atıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın karşısında bulunan polis merkezindeki patlamadan sonra, olay yerine çok sayıda ekip sevk edilerek inceleme başlatıldı.

Patlamada, polis merkezinin bahçesinde bulunan Şahinbey Emniyet Amirliği'ne ait bir minibüsle sivil bir araç hasar görürken olayda yaralanan olmadı. Görgü tanıkları çok şiddetli bir patlama sesi duyduklarını ve patlamayla birlikte çevredeki bazı binaların camlarının kırıldığını belirtti.

Polis, olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlattı.

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