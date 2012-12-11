Karakol saldırısı şüphelisi adliyede

Bahçelievler'de polis merkezine silahlı ve bombalı saldırı düzenledikten sonra kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli N. A., tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 11.00 sıralarında polis tarafından alınarak adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenibosna 75’inci Yıl Polis Merkezi’nde geçtiğimiz cumartesi gecesi meydana gelen olayın şüphelisi olduğu iddiası ile yakalanan N.A., yoğun güvenlik önlemleri altında hastanenin morg kapısından tekerlekli sandalye ile çıkartıldı. Sivil polis otosuna bindirilen N.A., polis otosuna zafer işareti yaparak 'Ferhat’ın hesabını soracağız' diye slogan attı.

N.A., çevik kuvvet otobüsü eskortluğunda Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü