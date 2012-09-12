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Karakol baskınını düzenleyen saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı

Saldırıda canlı bomba olarak kullanılan İbrahim Çuhadar'ın fotoğrafına internet sitesinde yayınlandığı ortaya çıktı

12 Eylül 2012 16:54

DHKP-C, canlı bomba İbrahim Çuhadar'ın, Sultangazi 75. Yıl Polis Merkezi’ne canlı bomba olarak saldırmadan önce bombayı üzerine sararken çekilmiş fotoğrafı internette yayınladığı ortaya çıktı.

DHKP-C'li İbrahim Çuhadar (39) önceki gün saat 11.00'da Sultangazi 75. Yıl Polis Merkezi'ne gelerek üzerindeki bombayı patlattı.

Patlamada, kendisine engel olmak isteyen 11 yıllık polis memuru Bülent Özkan şehit oldu. Karakol amiri, 2 komiser, 1 polis memuru ve karakolda bekleyen 3 kişi yaralandı.

Şehit polisin önümüzdeki pazar günü eczanede çalışan Sevinç Öztürk'le evlencek olması acıları bir kat daha arttırdı. Saldırıyla ilgili soruşturma sürerken önceki gün akşam saatlerinde örgüt saldırıyı üstlendi ve saldırıda canlı bomba olarak kullanılan İbrahim Çuhadar'ın fotoğrafına internet sitesinde yer verdi.

Açıklamada, "Hasan Selim Gönen'i bu karakolun polisleri katletti. Gazi karakolu rastgele seçilmiş bir karakol değildir" denildi.

Dün gece yarısı örgüt internet sitesi İbrahim Çuhadar'ın 30 Ağustos 2012 günü çekilmiş yeni fotoğraflarına yer verdi. Fotoğraflarda, İbrahim Çuhadar üzerine bomba sararken görülüyor.

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