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Karakız Vadisi'nde kızlar geçidi

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan Karakız Vadisi Muratsofu Ormanlarında doğa yürüyüşü düzenledi

25 Aralık 2017 14:35

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan Karakız Vadisi Muratsofu Ormanlarında doğa yürüyüşü düzenledi.
Toplam 16 kilometrelik yürüyüşe çoğu kadın 80 kişi katıldı. Doğa tutkunları, rüzgar erozyonuyla şekillenmiş delikli kaya, parmak kaya ve kaya çatlağında yetişen sedir ve katran ağaçlarına hayran kaldı. Ayrıca sonbahar- kış karışımı mevsimde 1001 renge bürünen, yeşil, sarı, kahverenginin tüm tonlarına sahip orman içerisinde sık sık fotoğraf molası verdi. Yollara halı gibi serilen ağaç yaprakları üzerinde yürüyen doğa tutkunları, şehirdeki araç gürültüsünden uzak dere sesiyle moral, sedir, karaçam, kızılçam, meşe, göknar, çınar ve ardıç ağaçları arasında ise bolca oksijen depoladı. Herkesi doğa yürüyüşüne davet eden Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, şöyle dedi:
\"Doğanın güzelliklerini, doğal yaşam alanlarında, orman, patika, sedir ağaçları, kuş sesleri, dere sesleri arasında yaşamak ise daha bir ayrıcalıktır. Doğa insanı genç tutar, doğa insanı yaşatır, zinde tutar. Herkesi doğa yürüyüşüne davet ediyoruz.\"

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