'Karakız' protez bacağa kavuştu

Tren kazasında bacağı kopan sokak köpeği, dört aylık tedavi süreci sonrası proteze kavuştu.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde ağustos ayında raylara sıkışan ayağının üzerinden tren geçmesi sonucu sol bacağı kopan "Karakız" adlı 2 yaşındaki köpeğe, kaza sonrası hayvanseverlerce getirildiği Nevşehir'in Avanos ilçesindeki özel bir veteriner kliniğinde protez takıldı.

Karakız, protez bacak uyumunun kontrol edilmesinin ardından evcil hayvan nakli yapan özel bir firmaya ait araçla veteriner kliniğinden alınarak, Muğla’ya götürüldü.

Köpeğin dört aylık süre boyunca tedavisini sürdüren veteriner hekim İsmail Şentepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köpek ilk geldiğinde, ayağı kopuktu ve açık yarası vardı. Tedavisine başladık, yara kapandıktan sonra ölçüleri aldık. İstanbul'da özel bir firmada protez bacak yapıldı. Protezi köpeğe uyguladık, gün geçtikçe yeni bacağına alışacak ve daha rahat kullanabilecek." dedi.

Protez bacak nedeniyle köpeğin yeniden sokağa dönmesinin mümkün olmadığını belirten Şentepe, Niğde'deki hayvanseverlerin girişimiyle Muğla'da yaşayan Sabiha Daşdemir'in Karakız'ı sahiplendiğini, köpeğin bundan sonraki hayatının daha düzenli olacağına inandığını söyledi.