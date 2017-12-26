T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Karakız' protez bacağa kavuştu

Tren kazasında bacağı kopan sokak köpeği, dört aylık tedavi süreci sonrası proteze kavuştu

26 Aralık 2017 13:32

Tren kazasında bacağı kopan sokak köpeği, dört aylık tedavi süreci sonrası proteze kavuştu.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde ağustos ayında raylara sıkışan ayağının üzerinden tren geçmesi sonucu sol bacağı kopan "Karakız" adlı 2 yaşındaki köpeğe, kaza sonrası hayvanseverlerce getirildiği Nevşehir'in Avanos ilçesindeki özel bir veteriner kliniğinde protez takıldı.

Karakız, protez bacak uyumunun kontrol edilmesinin ardından evcil hayvan nakli yapan özel bir firmaya ait araçla veteriner kliniğinden alınarak, Muğla’ya götürüldü.

Köpeğin dört aylık süre boyunca tedavisini sürdüren veteriner hekim İsmail Şentepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köpek ilk geldiğinde, ayağı kopuktu ve açık yarası vardı. Tedavisine başladık, yara kapandıktan sonra ölçüleri aldık. İstanbul'da özel bir firmada protez bacak yapıldı. Protezi köpeğe uyguladık, gün geçtikçe yeni bacağına alışacak ve daha rahat kullanabilecek." dedi.

Protez bacak nedeniyle köpeğin yeniden sokağa dönmesinin mümkün olmadığını belirten Şentepe, Niğde'deki hayvanseverlerin girişimiyle Muğla'da yaşayan Sabiha Daşdemir'in Karakız'ı sahiplendiğini, köpeğin bundan sonraki hayatının daha düzenli olacağına inandığını söyledi.

ETİKETLER

Karakızprotez bacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24