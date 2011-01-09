T24 LogoT24 Logo
Yaşam

KARAKAŞ: UCUBE NİTELEMESİ KABUL EDİLEMEZ  ANKARA (A.A)

09 Ocak 2011 17:42

-KARAKAŞ: UCUBE NİTELEMESİ KABUL EDİLEMEZ  ANKARA (A.A) - 09.01.2011 - Eski Kültür Bakanı, CHP Parti Meclisi Üyesi Ercan Karakaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kars'taki İnsanlık Anıtı'nı ''ucube'' diye nitelemesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtti.  Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'ın Kars'taki konuşmasında dünyaca tanınan heykeltıraş Mehmet Aksoy'un yaptığı İnsanlık Anıtı'nı ''ucube'' olarak nitelediğini anımsattı. Bu ifadenin ''Son derece talihsiz'' olduğunu savunan Karakaş, ''Başbakan Erdoğan'ın İnsanlık Anıtı'nı 'ucube' olarak nitelemesi hiçbir şekilde kabul edilemez'' dedi.  ''Ucube'' kelimesinin sözlük anlamının ''Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey'' olduğunu belirten Karakaş, şöyle devam etti: ''Aksoy'un heykeli ne acayip ne de çirkindir. Tam aksine son derece anlamlı ve son derece estetik olan bir yapıttır. Kars'ta yapılan bu İnsanlık Anıtı, savaşa karşı barışı, kine ve kışkırtmalara karşı insanlığı savunan ve bu içeriğiyle de soykırım anıtlarının zıttı olan bir anıttır. Bu anıt, geçmişte savaşlardan çok çekmiş olan, caddeleri heykellerle dolu Kars'a çok yakışmaktadır.  Başbakan'ın, hükümetin ve Kars Belediyesinin heykelle ilgili hukuki sorunların aşılmasına yardımcı olacak yerde onu yıkmaya, ortadan kaldırmaya çalışmaları son derece yanlış ve endişe vericidir. Başbakan'ı bu yanlıştan dönmeye ve ülkemizin yetiştirdiği önde gelen heykeltıraşlarımızdan olan Mehmet Aksoy'dan özür dilemeye davet ediyorum.'' 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24