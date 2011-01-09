-KARAKAŞ: UCUBE NİTELEMESİ KABUL EDİLEMEZ ANKARA (A.A) - 09.01.2011 - Eski Kültür Bakanı, CHP Parti Meclisi Üyesi Ercan Karakaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kars'taki İnsanlık Anıtı'nı ''ucube'' diye nitelemesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtti. Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'ın Kars'taki konuşmasında dünyaca tanınan heykeltıraş Mehmet Aksoy'un yaptığı İnsanlık Anıtı'nı ''ucube'' olarak nitelediğini anımsattı. Bu ifadenin ''Son derece talihsiz'' olduğunu savunan Karakaş, ''Başbakan Erdoğan'ın İnsanlık Anıtı'nı 'ucube' olarak nitelemesi hiçbir şekilde kabul edilemez'' dedi. ''Ucube'' kelimesinin sözlük anlamının ''Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey'' olduğunu belirten Karakaş, şöyle devam etti: ''Aksoy'un heykeli ne acayip ne de çirkindir. Tam aksine son derece anlamlı ve son derece estetik olan bir yapıttır. Kars'ta yapılan bu İnsanlık Anıtı, savaşa karşı barışı, kine ve kışkırtmalara karşı insanlığı savunan ve bu içeriğiyle de soykırım anıtlarının zıttı olan bir anıttır. Bu anıt, geçmişte savaşlardan çok çekmiş olan, caddeleri heykellerle dolu Kars'a çok yakışmaktadır. Başbakan'ın, hükümetin ve Kars Belediyesinin heykelle ilgili hukuki sorunların aşılmasına yardımcı olacak yerde onu yıkmaya, ortadan kaldırmaya çalışmaları son derece yanlış ve endişe vericidir. Başbakan'ı bu yanlıştan dönmeye ve ülkemizin yetiştirdiği önde gelen heykeltıraşlarımızdan olan Mehmet Aksoy'dan özür dilemeye davet ediyorum.''