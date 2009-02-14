Karakaş çocuğunu 13 yıl sonra öğrendi!

Çiler Karakaş'tan boşandıktan sonra sanatçı Müjde Ar ile evlenen politikacı Ercan Karakaş'ın gayrimeşru bir çocuğunun olduğu ortaya çıktı



Karakaş'ın 90'lı yılların başında tanışıp ilişkiye girdiği T.K. adlı kadın, 13 yıl sonra ünlü siyasetçiye babalık davası açtı ve kazandı. T.K., son olarak çocuğuyla ilgilenmediği iddiasıyla Karakaş'ı savcılığa şikayet etti. Vatan gazetesinin haberine göre çocuğun varlığını kabul eden Karakaş, ilgilenmediği iddiasını reddetti.



Son olarak CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak gündeme gelen Ercan Karakaş'ın gayrimeşru bir çocuğunun olduğu ortaya çıktı.



Karakaş'ın "özel"ini "deşifre" eden süreç, Ankara'da yaşayan T.K. adlı kadının ünlü siyasetçiyi savcılığa şikayet etmesiyle başladı. T.K., Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, şüpheli Karakaş'ın aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, müşterek çocukları ile ilgilenmediğini iddia etti.



‘1-2 kez birlikte olduk’



Ankara Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Karakaş, hakkındaki suçlamaları reddetti. T.K. ile 1990'lı yılların başında tanıştığını belirten Karakaş, şikayetçi ile 1-2 kez birlikte olduklarını ve bir daha da görüşmediklerini ileri sürdü.



T.K.'nın bu tarihten 13 yıl sonra kendisine açtığı "babalık" davasıyla bir çocuklarının olduğunu öğrendiğini iddia eden Karakaş, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararla çocuğun nüfusuna kaydedildiğini ifade etti. Karakaş, mahkeme kararı uyarınca, çocuğuna her ay 500 TL nafaka ödediğini ve okul masraflarını karşıladığını savundu.



Kendisini ‘eski eş’ olarak tanıttı



Yakın bir zamanda Sarıyer'deki evine gelen ve kendisini "eski eşiyim" diye tanıtan T.K.'nın tacizlerine maruz kaldığını ileri süren Karakaş, "Ayrıca, SMS ve elektronik posta yollayarak rahatsızlık vermektedir" iddiasında bulundu. Eylemlerine son vermesi için avukatı aracılığıyla T.K.'ya bir tebligat yolladığını belirten Karakaş, "Tebligatta, kendisiyle görüşmek istemediğimi, bu eylemlerine devam etmesi halinde, kişilerin huzur ve sükununu bozduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı yazdım" dedi. Tebligatı yollarken suç işleme kastı bulunmadığını belirten Karakaş, çocuğuna karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini savundu. Karakaş, kendisine yapılan uzlaşma teklifini ise kabul etmedi. Soruşturma sonunda Karakaş hakkında kamu davası açılıp açılmayacağı belli olacak.

